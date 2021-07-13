Один из лучших кандидатов, – Геращенко о Монастырском как главе МВД

Антон Геращенко прокомментировал предложенную президентом кандидатуру на должность нового министра внутренних дел. Он считает Дениса Монастырского высокоинтеллектуальным, грамотным и подготовленным человеком.

Геращенко в эфире одного из телеканалов заявил, что Монастырский – взвешенный и умный человек.

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Геращенко о кандидате на пост главы МВД

Денис Монастырский – высокоинтеллектуальный, грамотный, подготовленный человек, он работает уже 2 года руководителем комитета по вопросам правоохранительной деятельности, он знает все руководство правоохранительных органов страны,

– отметил пока замминистра.

Он также отметил, что считает кандидатуру Монастырского одним из лучших выборов президента Зеленского.

Также Геращенко объяснил, что все заместители министра внутренних дел в соответствии с законодательством, уходят в отставку после главы ведомства. "Дальше все зависит от будущего министра внутренних дел, его решений, решений правительства", – добавил Геращенко.

При этом он не против сохранить должность – "если будет нужен стране, то готов ее защищать".

Монастырский согласился возглавить МВД

Владимир Зеленский предложил Денису Монастырскому возглавить Министерство внутренних дел вместо Арсена Авакова, который подал в отставку.

Народный депутат обдумал предложение и решил принять его.

До сих пор Монастырский возглавлял парламентский комитет по вопросам правоохранительной деятельности.