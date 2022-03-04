Один из моментов попадания врага в Запорожскую АЭС зафиксировали на видео
4 марта 2022 , 04:20Читати новину українською
Опасная ситуация сложилась на Запорожской АЭС. Этой ночью, 4 марта, ее начали атаковать российские военные – причем с обстрелами из разных видов тяжелого оружия.
На территории АЭС начался пожар. Один из моментов попадания вражеского снаряда попал в объектив камеры видеонаблюдения самой атомной станции.
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Обстрел врагом Запорожской АЭС попал на видео
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