Один из моментов попадания врага в Запорожскую АЭС зафиксировали на видео

Опасная ситуация сложилась на Запорожской АЭС. Этой ночью, 4 марта, ее начали атаковать российские военные – причем с обстрелами из разных видов тяжелого оружия.

На территории АЭС начался пожар. Один из моментов попадания вражеского снаряда попал в объектив камеры видеонаблюдения самой атомной станции.

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Обстрел врагом Запорожской АЭС попал на видео

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