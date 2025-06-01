Один из пленных защитников вернулся домой в свой день рождения
- Состоялся очередной этап обмена пленными между Украиной и Россией, в результате которого домой вернулись защитники Сил обороны.
- Среди возвращенных был военный, который праздновал свой 45-й день рождения, и самый старший из освобожденных, которому 63 года.
- Представители офиса омбудсмена Дмитрия Лубинца работают на месте, общаются с возвращенными, информируют их о правах и контролируют соблюдение норм Женевской конвенции.
Состоялся очередной этап обмена пленными между Украиной и Россией. В частности, домой удалось вернуть защитника, который сейчас празднует день рождения.
Об этом сообщает 24 Канал со ссылкой на омбудсмена Дмитрия Лубинца.
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Что известно о новом обмене пленными
В четверг, 19 июня, состоялся очередной этап обмена в соответствии со стамбульскими договоренностями. Домой возвращаются защитники ВСУ, в частности воины ТрО, морской пехоты, десантно-штурмовых и мотопехотных подразделений, а также НГУ, ГПСУ.
Также домой возвращается защитник, у которого сегодня день рождения. Защитнику 45 лет!
– отметил Лубинец.
Отмечается, что среди освобожденных есть те, кто находился в плену, с первых месяцев полномасштабного вторжения. Самому старшему из них сейчас 63 года.
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Лубинец сообщил, что на месте работают представители его офиса. Они общаются с вернувшимися из плена, информируют их о правах, а также контролируют соблюдение норм Женевской конвенции об обращении с военнопленными.