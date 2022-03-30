Один погибший, шесть ранены, в том числе ребенок: последствия обстрела Нежина оккупантами

Российские оккупанты 29 марта нанесли обстрелы по Нежину. Травмы получили шесть человек, в том числе один ребенок. Один человек погиб.

Детали об обстреле города сообщил городской глава Нежина Александр Кодола.

Стоит отметить Чернигов хотят превратить в Мариуполь, но не имеют сил для того, чтобы его взять, – Арестович

Кроме погибшего и раненых, в городе также повреждены 10 частных домов, 3 разрушены. Зафиксированы повреждения автомобилей и гаражей.

За пределами города есть повреждения сети электропитания, две улицы остаются без электроснабжения.

В Нежине с 20:00 29 марта и до 05:00 31 марта объявлен комендантский час. Ситуация в городе контролируется.