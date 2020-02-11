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      Один день из жизни президента Зеленского: опубликовали красноречивое видео

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      Владимир Зеленский / 24 канал

      В сети появилось видео, на котором можно увидеть, как проходит обычный рабочий день Президента Украины Владимира Зеленского.

      Соответствующий ролик опубликовал Офис Президента. В его начале Зеленский подчеркивает, что ему нравится быть президентом, в частности, из-за ответственности.

      "Для меня это – плюс. Я хочу помочь. Если у тебя есть возможности, а президентство дает возможности. Где я могу каждый день что-то сделать, чтобы не просто так я прожил этот день, то мне это нравится", – подчеркнул гарант.

      Дальше можно увидеть, как президент посещает Верховную Раду. В то же время он отметил, что спит не меньше 6 часов.

      "Такая ситуация в Украине, что системно на протяжении многих лет не работает организм под названием "Украина". Всегда все было в ручном режиме", – говорит Зеленский.

      По его словам, он вместе с командой должен делать все, что они обещали. В частности, речь идет о:

      • войне,
      • запуске программы "Государство в смартфоне",
      • новом Избирательном кодексе,
      • новой налоговой системе.

      Зеленский добавляет, если кто-то из пропрезидентской партии "Слуга народа", так сказать, зашкварится, то всю вину он чувствует на себе. Правда, всех депутатов проконтролировать невозможно, особенно мажоритарщиков.

      Новина доповнюється 

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      Автор: Андрей Шляхтин
      Теги: Новости Украины Новости политики Владимир Зеленский Президент Украины
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