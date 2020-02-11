Один день з життя президента Зеленського: опублікували промовисте відео

У мережі з'явилося відео, на якому можна побачити, як проходить звичайний робочий день Президента України Володимира Зеленського.

Відповідний ролик опублікував Офіс Президента.

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"Що таке відповідальність для Президента України та яким людям він довіряє? З якої причини важливо, щоб країна перестала функціонувати в ручному режимі? Чому державі вкрай потрібні не лише молоді фахівці, а й ті, яким 40+? На ці та інші важливі питання в рамках одного насиченого робочого дня відверто відповів Володимир Зеленський", – мовиться у підписі до нього.

На початку відео Зеленський підкреслює, що йому подобається бути президентом, зокрема, через відповідальність.

"Для мене це – плюс. Я хочу допомогти. Якщо у тебе є можливості, а президенство дає можливості. Де я можу щодня щось зробити, щоб не просто так я прожив цей день, то мені це подобається", – наголосив гарант.

Далі можна побачити, як президент відвідує Верховну Раду. Водночас він зауважив, що спить щонайменше 6 годин.

"Така ситуація в Україні, що системно упродовж багатьох років не працює організм під назвою "Україна". Завжди все було в ручному режимі", – каже Зеленський.

За його словами, він разом із командою має робити все, що вони обіцяли. Зокрема, мовиться про:

закінчення війни,

запуск програми "Держава у смартфоні",

новий Виборчий кодекс,

нову податкову систему.

Зеленський додає, якщо хтось із пропрезидентської партії "Слуга народу", так би мовити, зашквариться, то усю вину він відчуває на собі. Щоправда, всіх депутатів проконтролювати неможливо, особливо мажоритарників.

Опісля Зеленський іде у конгресно-виставковий центр "Парковий». Тут він бере участь у презентації запуску проєкту "Дія».

Я дуже хочу, що у нас середня заробітна плата була, як у Польщі. Хочу вірити, що ми за ці 4,5 роки здійснимо цю мрію. Чому як у Польщі, тому що там зараз – вже декілька мільйонів українців. А як і чому вони повернуться? А повернуться вони тільки, коли тут буде мотивація. Хоча б (зарплата – 24 канал) трішечки менше, ніж у Польщі, вже нормально. Принаймні 70% від польської зарплати – вважаю, що переможе те, що ти все ж хочем бути вдома», – наголосив президент.

Водночас гарант зауважив, що люди віком у 40 і більше років не є дурнішими за молодих, а навіть мудрішими та мають гарну освіту. Тому такі люди мають бути в нашому суспільстві, і їх треба залучати.

"Буде мікс з людей нового та старого покоління. Слід знайти між ними баланс і суспільний договір. Тобто молоді повинні навчатися, а старші повинні зрозуміти, що без цих енергії та ментальності ми не змінимо країну", – каже він.

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