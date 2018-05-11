Один дома: почему к Путину никто не приехал?

В начале месяца Кремль имел два повода для праздника: 7 и 9 мая. Это были, соответственно, день инаугурации Владимира Путина и завершения Второй мировой войны, которое на постсоветском пространстве отмечают именно 9 числа.

На оба события в Москву пришло удивительно мало иностранных гостей. Да и те, которые приехали, были немного не того "калибра", который Россия принимала у себя до начала развязанной ею войны на востоке Украины. Впрочем, винить в этом в очередной раз переизбранный "царь" Путин может лишь самого себя.

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Инаугурация: символизм на символизме

7 мая для инаугурации российского президента было выбрано неслучайно. Именно в этот день Путина "короновали" в 2000-м, 2004-м, 2012-м, а теперь и в 2018-м году. Дата стала ритуальной, как и многое другое в церемонии, которую уже 20 лет проводят в Кремле.

По утверждению СМИ, в инаугурации Путина все продумано до мелочей. Определенный смысл якобы имеет даже количество слов – а их 33 – в словах присяги российского президента.

Во времена Пифагора (это число) считалось священным и означало божественную истину. В исламе небожители всегда оставались 33-летними, в книге Бытия имя Господа упоминается 33 раза, Христос явил 33 чуда, был распят в 33 года и т. д (...). Какой-то продвинутый консультант подсказал, что именно столько слов должно быть в клятве первого лица государства,

– пишет белорусский "Телеграф".

И, очевидно, священным для Путина является не только число "33", но и "7" (не столько ли президентских сроков отмерил себе, случайно, российский лидер?). Чтобы сделать "царю" приятное, российская компания Caviar выпустила к инаугурации Путина кнопочный телефон стоимостью 1,9 млн рублей (790,8 тыс. грн). "Дизайн этого телефона настолько роскошный и экстраординарный, что мы выпустили эту модель экстремально ограниченным тиражом — всего семь экземпляров", – сообщили в компании.

Тем временем украинские СМИ разглядели другой символизм – в том, в частности, какой конфуз произошел с государственным флагом России, который застрял и не захотел подниматься в самый ответственный момент. Вся инаугурация, таким образом, прошла под приспущенным знаменем – так бывает, когда кого-то хоронят, а не сажают в президентское кресло.

Такой знак свидетельствует о том, что Россию ждет какое-то траурное событие. И, возможно, оно состоится уже этим летом, а именно — во второй половине июля-августе. Вот как недавно вся Россия была потрясена трагедией в Кемерово, так и летом может произойти какая-то подобная катастрофа,

– заявил астролог Влад Росс в комментарии "Главреду".

"В этот день как раз была полная убывающая Луна, а она всегда считается плохим временем. Хуже не придумаешь времени, чтобы проводить инаугурацию — полная убывающая Луна, еще и с кармическим Узлом Кету, который заходит. Это всегда обещает свержение власти", – добавил Росс. Он отметил, что есть еще один плохой знак — жесткий квадрат между Марсом и Ураном: "Это свидетельствует о том, что произойдет неожиданный уход власти".

Максимальный период, в течение которого Путин может продержаться у власти, связан с цифрой три: будет ли это три месяца или три года — посмотрим,

– резюмировал астролог.

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Тем временем нынешняя инаугурация Путина имела камерный закрытый характер. Даже сама церемония не выходила за пределы Кремля. За десять минут до полудня Путин вышел из своего рабочего кабинета и долго шел по кремлевским коридорам, что транслировалось онлайн. Далее президентский кортеж проехал всего сто метров по кремлевской территории. Комментаторами было особо подчеркнуто, что отныне президент РФ будет ездить на автомобиле отечественного производства (в виду имелся спецпроект "Кортеж").

Затем в Большом кремлевском дворце глава Конституционного суда Валерий Зорькин попросил Путина принять присягу, положив правую руку на Конституцию. После этого парад президентского полка прошел также исключительно внутри Кремля на Соборной площади. Из почетных иностранных гостей на церемонии присутствовал экс-канцлер ФРГ, а ныне высший функционер Nord Stream AG и "Роснефти" Герхард Шредер, передает "Укринформ".

Накануне "Московский комсомолец" писал о том, что, кроме Шредера, "ожидается присутствие бывшего премьер-министра Италии и лидера партии "Вперед, Италия!" Сильвио Берлускони. В прессе часто отмечают прекрасные личные отношения Путина и Берлускони, называя последнего, ни много ни мало, лоббистом интересов России в Европе".

"Лоббист", между тем, в Москву так и не приехал. И был не единственным, кто проигнорировал торжественный старт четвертой каденции Путина.

Уже стало известно, что на торжественное мероприятие в Москве не был приглашен президент Сербии Александр Вучич. Но 7 мая Вучич будет находиться с визитом в Турции, где запланирована его встреча с Реджепом Тайипом Эрдоганом. Отсюда можно сделать вывод, что Эрдогана в Кремле в это время тоже не будет.

Интересно, что некоторое время назад СМИ утверждали, будто президент Республики Сербской Боснии и Герцеговины Милорад Додик получил приглашение из Москвы. Независимо от того, правда это или нет, Додик, скорее всего, останется на родине, поскольку в Республике Сербской в это время празднуют традиционный праздник Славы. Кроме того, глава правительства Австрии Себастьян Курц не приедет на инаугурацию избранного президента России. В ведомстве федерального канцлера объяснили это нехваткой времени. Также до сих пор точно неизвестно, будут ли лично поздравлять российского президента 7 мая лидеры Белоруссии и Казахстана", – подытожил "Московский комсомолец".

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Что ж, теперь журналисты "МК" уже точно знают, что "лидеры Беларуси и Казахстана" с вступлением в должность Путина не поздравляли. По крайней мере, в Москве Лукашенко и Назарбаева не было. Поэтому компанию одинокому Шредеру составил разве что американец с российским гражданством Стивен Сигал. А также местные коллеги Сигала из шоу-бизнеса – Газманов, Маликов, Меншов и Боярский. Плюс экс-прокурор аннексированного Крыма Наталья Поклонская, которая явно скучала на церемонии.



На инаугурацию к Путину приехал только Герхард Шредер. В кулуарах также слонялась печально знаменитая Наталья Поклонская, которая, как шутили в соцсетях, расстроилась, не увидев своего кумира – Николая II

И все-таки при довольно скромном составе гостей размахом и роскошью инаугурация Путина неприятно поразила иностранных комментаторов.

Подобная показная помпезность в Германии была бы немыслимой,

– говорит политолог Штефан Майстер, которого цитирует "Немецкая волна".

"У нас работает парламентская демократия. Ни короля, ни императора нет. Поэтому такое шоу, полное символизма, противоречило бы традициям и политической культуры нашей страны и демократической системе в целом", – отмечает он.



И снова – "царь". На этот раз Путин провел церемонию инаугурации "камерно", но не скромно. Западных обозревателей неприятно поразила роскошь этого действа

"День Победы": и снова без гостей

Впрочем, один гость из числа тех, кто мог бы быть на инаугурации, но так и не приехал, выскочил в Москве 9 мая. Речь идет об Александре Вучиче. Кроме президента Сербии, поздравлять Путина с "победой" прибыл и премьер-министр Израиля Беньямин Нетаньяху. Последний ради торжества даже нацепил на себя "георгиевскую" ленту, что же касается Вучича, то он от подобного жеста воздержался.



Праздновать 9 мая к Путину приехали только президент Сербии Александр Вучич и премьер Израиля Биньямин Нетаньяху (на фото – справа от Путина). Последний нацепил на себя "георгиевскую" ленту

Накануне одно из израильских медиа утверждало, что Нетаньяху "станет единственным политическим лидером любой развитой страны, который посетит (московский) парад". Однако журналисты ошиблись в расчетах, не приняв во внимание Вучича. Впрочем, двое иностранных гостей – это ровно вдвое больше, чем было в Москве в прошлом году, когда столицу России посетил только президент Молдовы Игорь Додон.

Российский ресурс 360tv.ru не без досады отмечает, что двое постоянных завсегдатаев Красной площади – Нурсултан Назарбаев и Александр Лукашенко – прекратили свои посещения Москвы. А также ностальгически вспоминает о том, как "многолюдно было в 1995 году. На первый юбилей Победы в новейшей истории России приехали генеральный секретарь ООН и лидеры Франции, США и ФРГ. На мероприятии присутствовали президент Украины Леонид Кучма и президент Грузии Эдуард Шеварднадзе. Всего собралось около 60 видных политических деятелей". А "в 2005 году Россия праздновала 60-летие Победы. Места на почетной трибуне заняли премьер-министр Италии Сильвио Берлускони, президент Франции Жак Ширак, президент США Джордж Буш и канцлер ФРГ Герхард Шредер", – вспоминает далее издание.

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Между тем 2015 год – год 70-летия завершения Второй мировой войны – стал для Путина тотальным провалом: на юбилейные торжества прибыло рекордно малое количество гостей. Военная агрессия России в Украине отвернула от Москвы большинство вменяемых лидеров. Высший властный эшелон Евросоюза представляло только одно лицо – глава Республики Кипр Никос Анастасиадис. Даже близкий к Путину президент Чехии Милош Земан побрезговал непосредственным присутствием на "параде победы". Не приехал в Москву и Александр Лукашенко – глава второй половины конфедеративного союза Беларуси и РФ, который, между прочим, существует до сих пор. Все это особенно контрастировало с предыдущей "круглой" датой и нашествием визитеров, которое имело место в 2005-ом.

А в 2018-м вместо президентов и премьеров на парад пригласили боевиков. А конкретнее – руководителей так называемой частной военной компании (ЧВК) "Вагнера". Последние понадобились "для поднятия боевого духа в вооруженном формировании", заявил глава Службы безопасности Украины (СБУ) Василий Грицак.

Вы знаете об их потерях в Сирии, вы знаете, что они несли потери, в том числе и в Украине, поскольку участвовали в конфликте, насколько мы знаем, в июне 2014 года. Среди приглашенных – кадры российских военных, которые с 2014 года были командированы в ЧВК "Вагнера" в качестве инструкторов отдела боевой подготовки,

– сообщил Грицак.

А тем временем власть России изрядно потратилась на подготовку к 9 мая, отмечает "Российская служба би-би-Си". На парад, концерты, салюты и поздравления ветеранам направили почти полмиллиарда рублей, или 8 миллионов долларов. При этом "самый дорогой элемент праздника – военный парад, который пройдет на Красной площади. В нем примут участие 13 тысяч военных. Их перевозка обойдется в 147 млн рублей, как и в прошлом году. На эту услугу Минобороны заключило контракт с индивидуальным предпринимателем из Новосибирска Александром Зацепиным". Также "для парада разгоняют облака, и в контракте на это заложено 100 млн рублей. Исполнителем, как и в прошлом году, станет "Агентство атмосферных технологий", – говорится в публикации.



В этом году парад на Красной площади обошелся России в полмиллиарда рублей

Что же касается военной составляющей парада, то по Красной площади прошлись, как уже было сказано, 13 тысяч военнослужащих и 159 единиц боевой техники – среди них и те, которые активно использовались в Украине и Сирии. Вот только любоваться всей этой мощью было особо некому. Разве что Путину, который и в этом году так же остался даже без самых проверенных своих союзников.

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