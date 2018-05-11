Сам удома: чому до Путіна ніхто не приїхав?

На початку місяця Кремль мав два приводи для свята: 7 та 9 травня. Це були, відповідно, день інавгурації Володимира Путіна та завершення Другої світової війни, яке на пострадянському просторі відзначають здебільшого саме 9 числа.

На обидві події до Москви завітало напрочуд мало іноземних гостей. Та й ті, які приїхали, були трохи не того "калібру", який Росія приймала у себе до початку розв'язаної нею війни на сході України. Втім, винуватити в цьому вчергове переобраний "цар" Путін може лише самого себе.

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Інавгурація: символізм на символізмі

7 травня для інавгурації російського президента було обрано невипадково. Саме у цей день Путіна "коронували" у 2000-му, 2004-му, 2012-му, а тепер й у 2018-му роках. Дата стала ритуальною, як і багато чого іншого в церемонії, яку вже 20 років проводять у Кремлі.

За твердженням ЗМІ, в інавгурації Путіна все продумане до дрібниць. Певний сенс буцімто має навіть кількість слів – а їх 33 – у словах присяги російського президента.

За часів Піфагора (це число) вважалося священним й означало божественну істину. В ісламі небожителі завжди залишалися 33-річними, в книзі Буття ім'я Господа згадується 33 рази, Христос явив 33 чуда, розп'ятий був у 33 роки тощо (…). Якийсь просунутий консультант підказав, що саме стільки слів повинно бути в клятві першої особи держави,

– пише білоруський "Телеграф".

Та, вочевидь, священним для Путіна є не тільки число "33", а й "7" (чи не стільки президентських термінів відміряв собі, бува, російський лідер?). Щоб зробити "царю" приємне, російська компанія Caviar випустила до інавгурації Путіна кнопковий телефон вартістю 1,9 млн рублів (790,8 тис. грн). "Дизайн цього телефону настільки розкішний та екстраординарний, що ми випустили цю модель екстремально обмеженим тиражем — всього сім примірників", – повідомили у компанії.

Тим часом українські медіа розгледіли інший символізм – у тому, зокрема, який конфуз стався з державним прапором Росії, який застряг й не захотів підніматися у найвідповідальніший момент. Вся інавгурація, таким чином, пройшла під приспущеним знаменом – так буває, коли когось ховають, а не саджають у президентське крісло.

Такий знак свідчить про те, що на Росію чекає якась жалобна подія. І, можливо, вона відбудеться вже цього літа, а саме — у другій половині липня-серпні. От як недавно вся Росія була вражена трагедією в Кемерові, так і влітку може статися якась подібна катастрофа,

– заявив астролог Влад Росс в коментарі "Главреду".

"У цей день якраз був повний щербатий Місяць, а він завжди вважається поганим часом. Гірше не придумаєш часу, щоб проводити інавгурацію — повний щербатий Місяць, ще й з кармічним Вузлом Кету, який заходить. Це завжди обіцяє повалення влади", – додав Росс. Він зазначив, що є ще один поганий знак — жорсткий квадрат між Марсом і Ураном: "Це свідчить про те, що станеться несподіваний відхід влади".

Максимальний період, протягом якого Путін може протриматися при владі, пов'язаний з цифрою три: чи це буде три місяці, чи три роки — подивимося,

– резюмував астролог.

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Тим часом цьогорічна інавгурація Путіна мала камерний закритий характер. Ба навіть сама церемонія не виходила за межі Кремля. За десять хвилин до полудня Путін вийшов зі свого робочого кабінету і довго йшов кремлівськими коридорами, що транслювалося онлайн. Далі його президентський кортеж проїхав лише сто метрів по кремлівській території. Коментаторами було особливо наголошено, що віднині президент РФ їздитиме на автомобілі вітчизняного виробництва (на увазі мався спецпроект "Кортеж").

Потім у Великому кремлівському палаці голова Конституційного суду Валерій Зорькін попросив Путіна скласти присягу, поклавши на Конституцію праву руку. Після цього парад президентського полку пройшов також виключно всередині Кремля на Соборній площі. З поважних іноземних гостей на церемонії був присутній екс-канцлер ФРН, а нині вищий функціонер Nord Stream AG і "Роснафти" Герхард Шредер, передає "Укрінформ".

Напередодні "Московский комсомолец" писав про те, що, окрім Шредера, "очікується присутність колишнього прем'єр-міністра Італії та лідера партії "Вперед, Італіє!" Сільвіо Берлусконі. У пресі часто відзначають прекрасні особисті стосунки Путіна і Берлусконі, називаючи останнього, ні багато ні мало, лобістом інтересів Росії в Європі".

"Лобіст", між тим, до Москви так і не приїхав. І був не єдиним, хто проігнорував урочистий старт четвертої каденції Путіна.

Вже стало відомо, що на урочистий захід в Москві не був запрошений президент Сербії Александр Вучич. Але 7 травня Вучич перебуватиме з візитом в Туреччині, де запланована його зустріч з Реджепом Таїпом Ердоганом. Звідси можна зробити висновок, що Ердогана також в Кремлі в цей час не буде.

Цікаво, що деякий час тому ЗМІ стверджували, нібито президент Республіки Сербської Боснії та Герцеговини Мілорад Додік отримав запрошення з Москви. Незалежно від того, правда це чи ні, Додік, швидше за все, залишиться на батьківщині, оскільки в Республіці Сербській в цей час святкують традиційне свято Слави. Крім того, глава уряду Австрії Себастьян Курц не приїде на інавгурацію обраного президента Росії. У відомстві федерального канцлера пояснили це нестачею часу. Також досі точно не відомо, чи будуть особисто вітати російського президента 7 травня лідери Білорусії і Казахстану", – підсумував "Московский комсомолец".

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Що ж, тепер журналісти "МК" вже точно знають, що "лідери Білорусі та Казахстану" із вступом на посаду Путіна не вітали. Принаймні, у Москві Лукашенка та Назарбаєва не було. Тож компанію самотньому Шредеру склав хіба що американець з російським громадянством Стівен Сігал. А також місцеві колеги Сігала із шоу-бізнесу – Газманов, Маліков, Меншов та Боярський. Плюс екс-прокурорка анексованого Криму Наталія Поклонська, яка явно нудьгувала на церемонії.



На інавгурацію до Путіна приїхав лише Герхард Шредер. В кулуарах також тинялася сумновідома Наталя Поклонська, яка, як жартували в соцмережах, засмутилася, не побачивши свого кумира – Миколу ІІ

І все-таки за вельми скромного складу гостей розмахом та розкішшю інавгурація Путіна неприємно вразила закордонних коментаторів.

Подібна показна помпезність у Німеччині була б немислимою,

– каже політолог Штефан Майстер, якого цитує "Німецька хвиля".

"У нас працює парламентська демократія. Ані короля, ані імператора немає. Тож таке шоу, повне символізму, суперечило б традиціям і політичній культурі нашої країни – та й демократичній системі загалом", – зазначає він.



І знову – "цар". Цього разу Путін провів церемонію інавгурації "камерно", але не скромно. Західних оглядачів неприємно вразила розкіш цього дійства

"День Перемоги": і знову без гостей

Утім, один гість із числа тих, хто міг би бути на інавгурації, але так і не приїхав, вигулькнув у Москві 9 травня. Йдеться про Александра Вучича. Окрім президента Сербії, вітати Путіна з "перемогою" прибув і прем'єр-міністр Ізраїлю Беньямін Нетаньягу. Останній задля урочистості навіть почепив на себе "георгіївську" стрічку, що ж стосується Вучича, то він від подібного жесту утримався.



Святкувати 9 травня до Путіна приїхали лише президент Сербії Александр Вучич та прем'єр Ізраїлю Біньямін Нетаньягу (на фото – праворуч від Путіна). Останній почепив на себе "георгіївську" стрічку

Напередодні одне з ізраїльських медіа стверджувало, що Нетаньягу "стане єдиним політичним лідером будь-якої розвиненої країни, котрий відвідає (московський) парад". Однак журналісти помилилися у розрахунках, не взявши до уваги Вучича. Втім, двоє іноземних гостей – це рівно вдвічі більше, аніж було у Москві торік, коли столицю Росії відвідав лише президент Молдови Ігор Додон.

Російський ресурс 360tv.ru не без прикрості зазначає, що двоє постійних завсідників Червоної площі – Нурсултан Назарбаєв та Александр Лукашенко – припинили свої відвідини Москви. А також ностальгійно згадує про те, як "багатолюдно було в 1995 році. На перший ювілей Перемоги в новітній історії Росії приїхали генеральний секретар ООН і лідери Франції, США та ФРН. На заході були присутні президент України Леонід Кучма і президент Грузії Едуард Шеварднадзе. Всього зібралося близько 60 видних політичних діячів". А "у 2005 році Росія святкувала 60-річчя Перемоги. Місця на почесній трибуні зайняли прем'єр-міністр Італії Сільвіо Берлусконі, президент Франції Жак Ширак, президент США Джордж Буш і канцлер ФРН Герхард Шредер", – згадує далі видання.

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Між тим 2015 рік – рік 70-річчя завершення Другої світової війни – став для Путіна тотальним провалом: на ювілейні урочистості прибула рекордно мала кількість гостей. Військова агресія Росії в Україні відвернула від Москви більшість притомних лідерів. Найвищий владний ешелон Євросоюзу представляла лише одна особа – голова Республіки Кіпр Нікос Анастасіадіс. Навіть близький до Путіна президент Чехії Мілош Земан погидував безпосередньою присутністю на "параді перемоги". Не приїхав до Москви і Олександр Лукашенко – очільник другої половини конфедеративного союзу Білорусі та РФ, який, між іншим, існує досі. Все це особливо контрастувало з попередньою "круглою" датою та навалою візитерів, яка мала місце у 2005-му.

А у 2018-му замість президентів та прем'єрів на парад запросили бойовиків. А конкретніше – керівників так званої приватної військової компанії (ПВК) "Вагнера". Останні знадобилися "для підняття бойового духу в збройному формуванні", заявив глава Служби безпеки України (СБУ) Василь Грицак.

Ви знаєте про їхні втрати в Сирії, ви знаєте, що вони зазнавали втрат, в тому числі і в Україні, оскільки брали участь у конфлікті, наскільки ми знаємо, в червні 2014 року. Серед запрошених – кадри російських військових, які з 2014 року були відряджені в ПВК "Вагнера" в якості інструкторів відділу бойової підготовки,

– повідомив Грицак.

А тим часом влада Росії неабияк витратилася на підготовку до 9 травня, зазначає "Русская служба Би-Би-Си". На парад, концерти, салюти та вітання ветеранам скерували майже півмільярда рублів, або 8 мільйонів доларів. При цьому "найдорожчий елемент свята – військовий парад, який пройде на Червоній площі. У ньому візьмуть участь 13 тисяч військових. Їхнє перевезення обійдеться в 147 млн рублів, як і минулоріч. На цю послугу Міноборони уклало контракт з індивідуальним підприємцем з Новосибірська Олександром Зацепіним". Також "для параду розганяють хмари, і в контракті на це закладено 100 млн рублів. Виконавцем, як і в минулому році, стане "Агентство атмосферних технологій", – йдеться у публікації.



Цього року парад на Червоній площі обійшовся Росії у півмільярда рублів

Що ж стосується військової складової параду, то Красною площею пройшлися, як вже було сказано, 13 тисяч військових та 159 одиниць бойової техніки – серед них і ті, що активно використовувалися в Україні та Сирії. От тільки милуватися всією цією міццю було особливо нікому. Хіба що Путіну, який і цього року так само лишився навіть без найперевіреніших своїх союзників.

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