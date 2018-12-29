Один из главарей боевиков рассказал про патронаж Кремля

Главарь одного из батальонов пророссийских боевиков и так называемый бывший представитель оккупационной администрации Александр Ходаковский заявил, что псевдорганизацю "Союз добровольцев Донбасса" контролирует помощник президента России Владислав Сурков.

Об этом сообщают "Новости Донбасса".

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Издание отмечает, что информацию о российском контроле бывший так называемый "секретарь совбеза ДНР" озвучил во время своей конференции, которая появилась в сети.

Понятное дело, что "Союз добровольцев Донбасса" находится под протекторатом господина Суркова. Понятно, что эта организация одобрена, санкционирована,

– сказал он.

Кроме того, главарь боевиков отметил, что зависит от российских властей.

"Конечно, я объект, конечно, я зависимый человек... Вы думаете, Стрелков не был зависимым человеком? (Бывший лидер боевиков на Донбассе и кадровый ГРУшник РФ Игорь Стрелков (Гиркин) – 24 канал). Он тоже часть системы", – заявил Ходаковский.

Напомним, министры иностранных дел стран ЕС 10 декабря утвердили решение о введении санкций против 9 лиц, ответственных за организацию незаконных выборов на территории оккупированных районов Донецкой и Луганской областей.



К слову, как объявили боевики после подсчета якобы 100% бюллетеней, на оккупированной Донецкой области наибольшую поддержку среди "избирателей" (60,85%) "получил" ставленник Кремля Денис Пушилин, зато неподконтрольные Киеву территории Луганской возглавит действующий главарь боевиков Леонид Пасечник, за которого "проголосовало" 68,9% человек.



Ранее проведение псевдовыборов осудили на заседании Совета безопасности ООН. Во время заседания восемь стран-членов Европейского Союза призвали власти России остановить подготовку к незаконным выборам на оккупированном Донбассе. Также "псевдовыборы" осуждает Украина, и весь цивилизованный мир.