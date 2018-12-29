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      Один з ватажків бойовиків розповів про патронаж Кремля

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      Один з ватажків бойовиків розповів про "опіку" Росії
      Один з ватажків бойовиків розповів про "опіку" Росії / Фото з відкритих джерел

      Ватажок одного з батальйонів проросійських бойовиків і так званий колишній представник окупаційної адміністрації Олександр Ходаковський заявив, що псевдорганізацю "Союз добровольців Донбасу" контролює помічник президента Росії Владислав Сурков.

      Про це повідомляють "Новости Донбасса".

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      Видання зазначає, що інформацію про російський контроль колишній так званий "секретар радбезу ДНР" озвучив під час своєї конференції, яка з`явилася у мережі.

      Ясна річ, що "Союз добровольців Донбасу" перебуває під протекторатом пана Суркова. Зрозуміло, що ця організація схвалена, санкціонована,
      – сказав він.

      Окрім того, ватажок бойовиків наголосив, що залежить від російської влади.

      "Звичайно, я об'єкт, звичайно, я залежна людина... Ви думаєте, Стрєлков що ледве не був залежною людиною? (колишній лідер бойовиків на Донбасі і кадровий ГРУшник РФ Ігор Стрєлков (Гіркін) – 24 канал). Він теж частина системи", – заявив Ходаковський.

      До слова, міністри закордонних справ країн ЄС 10 грудня затвердили рішення про запровадження санкцій проти 9 осіб, відповідальних за організацію незаконних виборів на території окупованих районів Донецької та Луганської областей.

      Нагадаємо, як оголосили бойовики після підрахунку нібито 100% бюлетенів, на окупованій Донеччині найбільшу підтримку серед "виборців" (60,85%) "отримав" ставленик Кремля Денис Пушилін, натомість непідконтрольні Києву території на Луганщині очолить чинний ватажок бойовиків Леонід Пасічник, за якого "проголосувало" 68,9% осіб.

      Раніше проведення псевдовиборів засудили на засіданні Ради безпеки ООН. Під час засідання вісім країн-членів Європейського Союзу закликали владу Росії зупинити підготовку до незаконних виборів на окупованому Донбасі. Також "псевдовибори" засуджує Україна, та весь цивілізований світ.

      Теги: Новини України Новини політики Війна на Донбасі Новини Росії
      Джерело: 24 Канал
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