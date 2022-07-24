Классическая российская шизофрения – у Зеленского потролили лаврова за его очередное одиозное заявление

Глава МИД россии сергей лавров 24 июля провел встречу с представителями стран-членов Лиги арабских государств. На ней он традиционно сделал множество нелепых заявлений об Украине, в частности о так называемом "антинародном киевском режиме".

Очередные одиозные высказывания лаврова против нашего государства потролил советник главы Офиса Президента Михаил Подоляк на своей странице в телеграме. Он посоветовал российскому политику надеть головной убор, чтобы меньше перегреваться на солнце в жаркой стране.

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Михаил Подоляк потролил Лаврова из-за его бессмысленного заявления об "антинародном киевском режиме"

Советник Ермака подчеркнул, что нынешние заявления лаврова перед представителями стран-членов Лиги арабских государств являются примером классической российской шизофрении – утром российский политик отмечал, что москва якобы стремится к переговорам, а уже вечером, что основная цель кремля – "избавиться от антинародного киевского режима".

И это говорит субъект, представляющий страну-варвара, которая без всяких причин вторглась на чужую территорию и максимально жестоко убивает украинцев,

– заметил Подоляк.

Украинский чиновник отметил, что "режимы" – это то, что господствует в российских тюрьмах, а в Украине действует законно избранная власть, победившая на честных, демократических и конкурентных выборах.

Столько незнакомых для русской элиты слов в одном предложении, не правда ли? Решая свергнуть "антиисторические режимы", важно самому случайно не оказаться на безусловной свалке истории,

– иронизировал советник главы ОП, адресуя эти слова лаврову.

Михаил Подоляк добавил, что особенно на это российскому политику следует обратить внимание из-за того, что цивилизация уже крайне пренебрежительно смотрит на таких субъектов, как он, совершивших огромное количество задокументированных тяжких военных преступлений.

Напомним, что сергей лавров во время своей пресс-конференции в Египте пригрозил Украине "эскалацией войны", если она не согласится на российские требования. Он в очередной раз в истерике начал рассказывать о "внешнем управлении" и "кураторах" власти официального Киева в Вашингтоне, Лондоне, Берлине и других странах Запада.

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