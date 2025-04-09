Одиозный экс-глава ГФС Насиров мобилизовался со скамьи подсудимых в ВСУ

9 апреля 2025 года в Высшем антикоррупционном суде не состоялось заседание по делу бывшего главы ГФС Романа Насирова. Защита отметила, что Насиров был призван в ряды ВСУ во время мобилизации, поэтому не может прибыть в суд.

По их словам, в армию он пошел добровольно. Об этом сообщает 24 Канал со ссылкой на Transparency International Ukraine.

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Суд по делу Насирова не состоялся

Адвокаты подали ходатайство о приостановлении производства в связи со службой обвиняемого. Однако прокурор выступила против такой инициативы, отметив, что суд должен сначала осуществить официальный вызов Насирова, а также что обвиняемый может присоединиться к слушанию дистанционно, не нарушая требований закона.

Суд отложил рассмотрение этого вопроса для сбора информации. Следующее запланированное заседание на 11 апреля.

Отметим, дело находится на завершающей стадии – судебных дебатов. Во время дебатов успела выступить прокурор, и уже начал свое выступление другой обвиняемый Новиков. В дальнейшем в дебатах должен был выступить сам Насиров и защитники, после чего должно было быть последнее слово обвиняемых, а тогда суд должен был уйти в совещательную комнату для вынесения приговора.

"В мае прошлого года парламент разрешил освобождать осужденных от отбывания наказания в обмен на прохождение контрактной военной службы, однако лишил такого права топ-коррупционеров. Это демонстрирует законодательный подход к невозможности "уклонения" от наказания за топ-коррупцию в обмен на военную службу", – отметили в Transparency International Ukraine.

Напомним, бывший председатель ГФС Роман Насиров получил неправомерное вознаграждение за обеспечение возмещения НДС подконтрольным владельцу агрохолдинга юридическим лицам в размере более 3,2 миллиардов гривен.