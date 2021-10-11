Одиозный Портнов проиграл судебный иск против 24 канала

Экс-замглавы Администрации Януковича Андрей Портнов проиграл иск против 24 канала, Центра противодействия коррупции и Офиса генпрокурора в Верховном Суде. Таким образом решения Печерского и Киевского апелляционного судов отменены.

Теперь Андрей Портнов должен возместить судебные издержки всех, против кого подавал иски. Решение Верховного суда обжалованию не подлежит.

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Суть судебного иска

В феврале 2019 года Конституционный Суд отменил закон о незаконном обогащении. Из-за этого Офису генпрокурора пришлось закрыть ряд уголовных производств, в том числе и против одиозного Андрея Портнова. На это обратил внимание глава Центра противодействия коррупции, автор и ведущий программы "Право на достоинство" Виталий Шабунин в одном из ее выпусков еще в июне того года.

Через месяц Андрей Портнов подал сразу 3 иска против Офиса генпрокурора Виталия Шабунина и 24 канала. Причиной этого экс-замглавы Администрации Януковича назвал нарушение презумпции невиновности. Из-за этого Портнов требовал публичного опровержения информации об уголовных делах, в которых он фигурировал.

Решение Верховного Суда

Верховный Суд постановил отменить решение Печерского суда и Киевского апелляционного суда, которые накануне поддержали Андрея Портнова и удовлетворили его иск. Зато суд поддержал 24 канал, Виталия Шабунина и Офис генпрокурора.

Решение суда является окончательным, поэтому Портнов уже не сможет его обжаловать.

Незаконное обогащение Андрея Портнова: главное