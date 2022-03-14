Одиозный россиянин приковал себя к ресторану McDonald's, протестуя против его закрытия

Санкции против России, к счастью, бьют и по самым нелепым представителям "народа" орков. Так, российский пианист приковал себя к ресторану McDonald's в знак протеста против закрытия сети на территории страны-агрессора.

Сын российского художника Никаса Сафронова и пианист Лука Затравкин заявил, что закрытие ресторанов быстрого питания в России – нарушение его прав. Такую информацию распространили российские "медиа", 24 канал передает детали.

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"Нарушение прав художника" на России

13 марта Затравкин обнародовал на своей странице в инстаграме так называемый "манифест". Он посетовал, что санкции Запада лишили его еды из McDonald's, которую он "ел всю жизнь". Примечательно, что обвиняет он в "притеснениях" власть США, которая якобы ограничивает его "свободу питаться тем, чем он хочет".

Как отмечают российские "медиа", протест пианиста не ограничился публикацией в инстаграме. Он пришел в один из ресторанов сети McDonald's и приковал себя к двери заведения. Впоследствии к 270-килограммовому пианисту прибыли представители российской полиции и задержали его. На этом протестная акция россиянина закончилась.

Вместе с McDonald's в мою жизнь пришли свободы – свобода выбора, передвижения, трансляции собственных ценностей и их подражанию. Приручили нас своими вкусовыми добавками и навязчивой рекламой ко многим вещам. И это не только фастфуд. И мы поняли, что можно отличаться от других, и не стесняться того, что за это наказывают,

– написал одиозный россиянин на своей странице в телеграме.

Добавим, что Затравкин получил за приковывание себя к McDonald's в России статью за мелкое хулиганство и штраф.

К слову, ранее российский "виртуоз" уже попадал в разные одиозные инциденты. В частности, при перелете из Казани в Москву его засосало в туалет самолета. После того, как видео "напасти" обнародовал в сети один из пассажиров рейса, "художник" решил с ним судиться.