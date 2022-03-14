Син російського художника Нікаса Сафронова і піаніст Лука Затравкін заявив, що закриття ресторанів швидкого харчування на Росії – це порушення його прав. Таку інформацію поширили російські "медіа", 24 канал передає деталі.

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"Порушення прав митця" на Росії

13 березня Затравкін оприлюднив на своїй сторінці в інстаграмі так званий "маніфест". Він пожалівся, що санкції Заходу позбавили його їжі з McDonald's, яку він "їв все життя". Прикметно, що звинувачує він в "утисках" владу США, яка буцімто обмежує його "свободу харчуватись тим, чим він хоче".

Як зазначають російські "медіа", протест піаніста не обмежився дописом в інстаграмі. Він прийшов до одного з ресторанів мережі McDonald's і прикував себе до дверей закладу. Згодом до 270-кілограмового піаніста прибули представники російської поліції і затримали його. На цьому протестна акція росіянина закінчилась.

Разом з McDonald's у моє життя прийшли свободи – свобода вибору, пересування, трансляції власних цінностей і їхнє наслідування. Приручили нас своїми смаковими добавками і нав'язливою рекламою до багатьох речей. І це не тільки фастфуд. І ми зрозуміли, що можна відрізнятись від інших, і не соромитись того, що за це карають,

– написав одіозний росіянин на своїй сторінці у телеграмі.

Додамо, що Затравкін отримав за приковування себе до McDonald's на Росії статтю за дрібне хуліганство і штраф.

До слова, раніше російський "віртуоз" уже втрапляв у різні одіозні інциденти. Зокрема, при перельоті з Казані у Москву, його засмоктало в туалет літака. Після того, як відео "халепи" оприлюднив у мережі один з пасажирів рейсу, "митець" вирішив з ним судитися.