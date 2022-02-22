ОДКБ не собирается отправлять войска на Донбасс, чтобы угодить Путину
Источник:Интерфакс
В Казахстане выразили свою позицию относительно вероятного размещения сил ОДКБ на оккупированном Донбассе. Там заявили, что это невозможно.
Причиной является то, что устав организации строго ограничивает применение военных и миротворческих сил. Об этом заявил глава МИД Казахстана Мухтар Тлеуберди.
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Нет, это невозможно, потому что устав ОДКБ строго ограничивает применение военных и миротворческих сил. Они могут применяться только на пространстве ОДКБ,
– сказал он.
Тлеуберди также в этой позиции ссылается на слова генсека ОДКБ Станислава Зася, который назвал это "гипотетическим вопросом".
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"Для возможного направления нужна резолюция и соответствующий мандат Совета Безопасности ООН. Но, как вы знаете, ООН имеет свои миротворческие силы, и поэтому в практической плоскости этот вопрос не стоит", – заявил Тлеуберди.
По его словам, Казахстан работает касаемо официальной позиции о признании или непризнании боевиков на Донбассе. Ее должны принять на заседании Совбеза. Тлеуберди заверил, что будут обращать внимание на нормы международного права. Казахский дипломат также призвал к мирному дипломатическому урегулированию ситуации.
Кроме того, Тлеуберди подчеркнул, что посольство Казахстана в Киеве работает. Но в случае военных действий они не исключают эвакуацию из Киева дипломатов и граждан Казахстана.
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