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ПАРАЛИМПИАДА-2018 ГАЗОВЫЙ КОНФЛИКТ ВЛАДИМИР РУБАН ВОЙНА НА ДОНБАССЕ

Одна история. Почему Рузвельт на два года забыл о политике и стал фермером

Одна история 18:48, 9 марта 135 Читати новину українською

Теодор Рузвельт – один из самых узнаваемых и самых известных политиков Америки. Известен не только реформами, но и своим мужеством и силой воли в течение всей жизни. Он стремился, чтобы США стали мировой и властной страной. И эту свою мечту таки воплотил в жизнь.

Родился будущий американский президент 27 октября 1858 года в Нью-Йорке в богатой просвещенной семье. Династия Рузвельтов была известной в городе. Отец Теодора имел авторитет глубокоуважаемого человека, владел своим бизнесом по оптовой продаже стекла. Его мать, Марта Буллох Рузвельт, происходила из аристократического рода. Семья Марты — плантаторы из штата Джорджия.

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С самого детства маленький Рузвельт страдал от близорукости и астмы и вообще часто болел. Из-за проблем со зрением парня учили дома, семья нанимала ему частных учителей. Изучая различные науки, больше всего по душе юноше пришлась философия и литература.

Маленький Тедди и другие трое детей в семье Рузвельтов росли в родительской любви, но Теодору старшему не нравилась физическая слабость сына. Отец семейства говорил, что в мужчине главное не только ум, но и тело, поэтому старался сделать мальчика сильным и мужественным. Он не заставлял сына выполнять все его прихоти, а приучал всегда делать выбор. Будущий президент США выбрал трудный путь, состоящий из ежедневных тренировок, которые, благодаря железной воле мальчика, лишили его физических недостатков.

Теодор Рузвельт

Благодаря умственным способностям и частным учителям Рузвельт без особых усилий поступил в один из лучших университетов США — Гарвард. Еще будучи студентом, Теодор увлекся политикой и примкнул к Республиканской партии. С 1882 года он стал членом законодательного органа штата Нью-Йорк.

Какая трагедия чуть не заставила Рузвельта отказаться от политики и стать фермером – смотрите в программе.

Теги: Новости США Одна история История
Источник: 24 Канал
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