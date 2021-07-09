"Однажды я стану мэром": Кличко с блогером Маруничем записал совместный фит, который стал хитом
Источник:телеграм Виталия Кличко
Виталий Кличко и блогер и музыкант Иван Марунич из группы Karta Svitu спели ироничный трек под названием "Однажды я стану мэром". Композиция настолько понравилась слушателям, что ворвалась в топы Apple Music.
Автором новой песни "Однажды я стану мэром" стал Иван Марунич. Студийная версия фита вместила в себе лучшие и "крылатые" высказывания городского главы, которые узнает каждый украинец. Песня вышла в свет еще в июне, но она так понравилась Кличко, что те вместе записали совместный фит.
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В пятницу, 9 июля, трек появился на всех цифровых площадках. Также его презентовали в эфирах радио. Хит уже вошел в тренды музыкальных хит-парадов, в частности попал в перечень лучших новинок Apple Music.
В сети такой музыкальный эксперимент оценили "на ура":
- "Круто протроллил Кличко! Классная песня!!!"
- "Круто, на рингтон поставлю. А то ездят с будущим мэром в одном троллейбусе, понимаешь, и "даже место не уступят";
- "Это топ!";
- "Супер";
- "В реальности здорового человека это был бы хитяра";
- "Народ, запишите больше своих треков, потому что вы очень кайфовые, хочется больше вас слушать!".
Что было перед совместной записью песни
Совместном фиту предшествовала реакция Виталия Кличко на песню Марунича в форме стиха, которая собрала немало реакций. Теперь поклонники могут послушать, как голоса Марунича и Кличко звучат вместе.
Реакция Виталия Кличко на песню "Однажды я стану мэром" / Скриншот из фесйбука Марунича