Одни из самых ожесточенных боев у Кременной: разведка Британии об особенностях ситуации

Последние несколько недель идут ожесточенные бои вокруг временно оккупированного российскими войсками города Кременная Луганской области. На это обращает внимание в своем субботнем обзоре разведывательное сообщество министерства обороны Великобритании.

Там отмечают, что в последние три недели боевые действия вокруг Кременной сосредотачивались на густо покрытой лесом местности к западу от города.

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Упорные бои у Кременной

Британская разведка уверяет, что хвойные леса обеспечивают определенное прикрытие от воздушной разведки даже в зимний период, так что обе стороны, вероятнее всего, пытаются точно корректировать свой артиллерийский огонь.

Как это характерно для боя в лесу, боевые действия в основном сводятся к боям пехоты в пешем порядке, часто на коротких дистанциях,

– говорится в сообщении.

По информации разведки, российское командование, скорее всего, будет рассматривать давление вокруг Кременной как угрозу правому флангу своего Бахмутского направления, которое они считают ключевым для обеспечения любого будущего наступления с целью оккупации остальной части Донецкой области.

Что известно о ситуации в Луганской области

Гайдай 3 января рассказал, что трасса Сватово – Кременная находится под огневым контролем ВСУ. Военные не дают передвигаться врагу.

Защитники 2 января ударили по базе россиян возле Сватового. Враг хранил там боекомплекты.

Руководитель Луганской областной военной администрации Сергей Гайдай недавно рассказал, что россияне терпят поражение и терроризируют местных.

По словам Гайдая, мобилизованные деморализованы из-за условий, в которых вынуждены воевать. Кроме этого, Гайдай сказал, что также воюют бывшие заключенные и кадыровцы, издевающиеся над резервистами.

Город Кременная в Луганской области был оккупирован российскими силами в апреле 2022 года. С осени появляются сообщения об успешных наступательных операциях украинских военных в ее районе.