О том, как без боязни принял свой воинский долг, атмосферу как после Второй мировой на Донбассе и "уставших от войны", Владимир Касараба рассказал в интервью сайту 24 канала. Автору этого материала Владимир приходится дядей.

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Владимир Касараба родился в маленьком селе Ныркове на Тернопольщине. На данный момент вместе с семьей живет в Борщеве на все той же Тернопольщине. Работает инспектором в местном отделе образования. С детства воспитывался в духе пылкой любви к собственной родине. Понимал и с гордостью принимал необходимость в будущем ответить на зов государства защищать родную землю.

"Близкие не успели как-то уж слишком разволноваться, потому что повестку принесли во вторник, а в четверг я уже отбывал в учебный центр"

Расскажите, как вы и ваши близкие отреагировали на вручение вам повестки из военкомата с требованием собираться на войну? Эмоциональные потрясения были?

Близкие не успели как-то уж слишком сильно разволноваться, потому что повестку мне принесли во вторник, а в четверг я уже отбывал в учебный центр. Нас туда отправляли, чтобы начать цикл подготовки к пребыванию на фронте. Что касается меня самого, то я был психологически готов к такому развитию событий. В конце концов, на своей земле мне нечего бояться. Знал же прекрасно, куда и зачем иду. Уже сейчас понимаю, что когда ты там, то способен объективно оценить ситуацию на фронте. На войне времени на страх нет. Гораздо хуже, когда сидишь в тылу и накручиваешь себя по поводу того, а как же оно будет, если вдруг однажды придется покидать дом, направляясь фактически навстречу смерти.

Как вам было в первый раз ступать на землю в зоне боевых действий? Опишите свои внутренние ощущения.

Позволь сначала рассказать тебе маленький пролог. Перед отправкой непосредственно к месту конечного назначения, мне предстояло пройти несколько циклов военных учений. Сначала прибыл в воинскую часть в Полтаве. Там вместе с другими прошел военную выучку, которая длилась месяц. Далее были учения вместе с отрядами ракетных войск в Белой Церкви. Они были рассчитаны на 1 месяц.

Последней промежуточной остановкой на пути к месту конечной дислокации были пограничные земли на границе с административной границей с оккупированным Крымом. Там мы тренировались вместе с военными, которые присматривают за админграницей между свободной материковой Украиной и захваченным россиянами Крымом. Когда нас с собратьями выгрузили из эшелонов по прибытию на Донбасс, первым ощущением, что мной завладело, была полная опустошенность. Перед глазами предстали сплошные руины, словно приехал в прифронтовой город времен Второй мировой. Все вокруг было разрушено, разбито. Такая гнетущая атмосфера царила вокруг тогда.

Фото из личного архива Владимира Касарабы

Насколько мне известно, вашей основной задачей было присматривать за правопорядком и спокойствием на окраинах Бахмута и иногда наведываться в сам город. Можете рассказать немного о настроениях местных? Как они воспринимали украинских бойцов?

Мы вместе с другими моими побратимами по оружию дислоцировались неподалеку от пригорода Бахмута. В нашей бригаде было около 50 человек. Располагались чуть поодаль – в лесополосе. Каждый из нас имел свою зону патрулирования. Ходили поочередно каждые два часа в порядке наряда. Ни одному из воинов нашего подразделения, в котором я служил, не случалось выходить в наряд на территории города. Там были задействованы другие бригады. Ведь нет такого, что на весь населенный пункт и его периметр только одно бригадное соединение.

Каждая группировка имела свой кусок территории в подчинении. Поэтому то и прямого контакта с местными мы обычно не имели. Однако, когда нас отпускали в город на выходные, было и такое, что могли встретить местных жителей. Те делились на два лагеря, как правило: одни относились с почтением и пониманием, а другие откровенно презирали нас, говоря: "Чего сюда пришли? Идите прочь! Это наша земля!".

Как вам было в такие моменты? Такая неоднозначность в отношении мирного населения как-то затрагивала?

Возможно, только сперва. Со временем все мы сделались неуязвимы к таким контрастам в реакциях горожан на наши появления. Лично мне вообще все равно, кто там и что думает из них. У меня была четкая цель. Не хотел особо к кому-то прислушиваться, к чьему-то недовольству. Это же всего лишь обычные попытки спровоцировать нас на конфликт с местными российскими лоялистами. Никто из нас не считал нужным как-то отвечать на подобные агрессивные высказывания.

А какой была общая атмосфера среди бойцов, с которыми вам суждено было служить в те времена?

С братьями по оружию ладил просто чудесно. Мы все были готовы в случае чего подставить друг другу плечо. Очень дружеская и доверчивая атмосфера была. Не боялись оказываться спиной к товарищу. Мы до сих пор продолжаем общаться. Регулярно встречались, пока не был введен карантин.

Как оцените уровень материального обеспечения в своей бригаде?

Очень много помогали волонтеры. Поскольку наша бригада изначально была подвязана к Белой Церкви, то в первую очередь помогали местные неравнодушные. Помощь также привозили капелланы. Много было помощи от коллег по работе в Борщеве. Лекарства, еда, одежда, открытки от детей.

Было даже видео от детей "Обращение к солдатам". Ребята его загрузили на ютуб сразу после того, как получили. Кроме того, приезжал офицер службы снабжения и привозил все самое необходимое из продуктов. Насчет вооружения так же – все, что необходимо у нас постоянно было при себе. Только броник и каску взял у Борщевских волонтеров – семьи Яворских. Да и то лишь потому, что "государственные" броник с каской были мне малы.

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Что бы вы ответили господину Арестовичу на его слова об армейском курорте на войне?

Я даже знаю, что районные военкоматы у нас организуют туристические туры для желающих поехать на войну ради развлечения (саркастически смеется). Все, что тебе нужно для такого армейского отдыха – это военный билет для начала. А господину Арестовичу я отвечу просто: пусть съездит туда в отпуск. Тогда сам сможет увидеть все собственными глазами. Пусть "отдохнет" там.

Фото из личного архива Владимира Касарабы

После возвращения с войны не было трудностей с тем, чтобы привыкнуть к мирной жизни заново?

Меня ПТСР успешно обошел. Сразу же после возвращения с фронта вернулся к своей гражданской работе в Борщевском отделе образования. Не было никакой нужды посещать психолога. Люди после войны должны иметь, чем заняться в глубоком тылу.

Возможно, исключениями являются только те солдаты, которые собственными глазами видели смерть и кровь, или видели умирающего товарища, который еще совсем недавно стоял тут жив-здоров. А приехав домой и наблюдая за всем этим тыловым хаосом, ложью и безответственностью, не могут вернуться к нормальной мирной жизни. Мне, к счастью, с этим столкнуться не выпадало.

То есть о боевых потерях за время вашего пребывания в войске вообще речь не шла?

Где-то через месяц после нашего возвращения с войны в результате взрыва погиб один из солдат, с которым мы вместе проходили службу под Крымом. Погибший был сержантом по имени Дмитрий Павленко родом из Белой Церкви. Кроме него, пострадавших было еще трое, но они отделались ранениями разной степени тяжести. Очень сильным был тот взрыв. Погиб Дима при исполнении служебных обязанностей.

Фото из личного архива Владимира Касарабы

А сейчас не тянет вернуться туда, где были вплотную к гибели?

Если бы пришлось идти на зов долга, то пошел бы и второй раз, не колеблясь. Особенно, если бы нас отправили в том же составе, в котором служил в первый раз. Именно на такой случай каждый год на месяц теперь езжу на военную выучку чтобы поддерживать форму, скажем так. На Ровненский полигон или Старичи. Сейчас кое-кто из моих друзей перешел на контрактную форму службы и остался на фронте. Один побратим – Саша Пенчуков, воюет в составе 10-й ОМБР. Хотел ли бы я пойти контракт? Скорее нет, чем да. У меня на то личные причины, которые раскрывать не буду.

Помните имена всех, с кем делили еду на войне?

Всех могу не помнить, но нескольких назову точно. Те, кого не упомянул, надеюсь не будут на меня обижаться. Итак, слушай внимательно, Богдан: Ворона Андрей, Юра Федорко, Саша Пенчуков, Роберто Моралес, Федор Храпак, Тарас Пасичка, Богдан Мельник, Женя Йосик, Женя Перехожук, Эдик Гут, Виталий Артюх, Саша Борисюк, Роман Латыш, Владимир Васильковский, Владимир Стрельбицкий. Ребята были из разных регионов: Киевщина, Тернопольщина, Хмельнитчина, Полтавщина, Кропивницкий…

Фото из личного архива Владимира Касарабы

Существует ли какой-то рецепт для того, чтобы держать наше общество в тонусе, не давая ему забыть о том, что у нас, вообще-то, сейчас все еще идет война?

Восприятие нынешней ситуации нашими людьми очень различается между собой. Те, которые находятся в непосредственной близости к горячей точке, они гораздо тоньше понимают истинную картину военного времени. Соответственно и сопереживания в адрес военных от таких людей можно ожидать значительно большего, чем от жителей глубокого тыла. Для тыловых граждан мы безразличны преимущественно. Ну идет там какой-то солдат, так и что? Пусть себе идет дальше. Им все равно до того, что этот солдат, такой, каким еще недавно был сам я, обеспечивает покой в теплых домах этих инертных особ.

Да и волонтерское движение сейчас, к большому сожалению, переживает не лучшие свои времена. Сам видишь тот резкий спад активности волонтеров, который сейчас имеет место. Только отдельные люди или группы людей настолько преданы своему волонтерскому делу, что и по ныне с не меньшей активностью выполняют свой гражданский долг. Сам нескольких таких знаю. Помнить о войне – это, скорее, дело совести каждого из нас в отдельности. Поэтому, наверное, не существует универсального рецепта прозрения для всех и каждого.

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Возможно частично виноват так называемый эффект "усталости от войны"?

Нет, Богдан, это не эффект "усталости от войны", скорее усталости от телевизора. Пусть люди для начала откажутся от телевизора хотя бы на месяц, особенно от выпусков новостей. Те новости ... у нас же фактически нет ни одного канала, который бы правдиво рассказывал о событиях на войне. То, что я собственными глазами видел там то, что впоследствии рассказывали мне очевидцы, среди которых есть и мои собратья, – это две кардинально разные реальности.

Врут, когда говорят, что люди уставшие от войны. Чем они могут быть утомлены, живя своей мирной, безопасной жизнью? От чего можно устать? Скажи мне? Что может волновать типичную семью в повседневной жизни в мирном городе? Только какие-то там бытовые моменты. Люди, которые говорят будто устали от войны, на самом деле могут разве быть уставшие от лжи и обещаний чиновников.

Фото из личного архива Владимира Касарабы

Есть ли у вас напоследок какое-то послание к украинцам? В том числе и тем, кто устал от войны сегодня.

Прежде всего рекомендую всем чаще выключать свои телевизоры и проводить больше времени в общении друг с другом. Любите волю и свою родную землю, потому что вы – это и есть государство. И от нас самих зависит наше будущее.

Все у нас будет хорошо, ведь мы уже доказали миру, что способны защитить себя самих от посягательств России. Сможем делать это успешно и в дальнейшем, пока не победим врага.