Одним из первых вступил в ожесточенный воздушный бой: провели в последний полет Вячеслава Ерко

В воздушном бою с оккупантами героически погиб украинский лётчик, подполковник Вооруженных сил Украины Вячеслав Ерко. Он успел катапультироваться, но его расстреляли в воздухе.

Сегодня военнослужащие бригады тактической авиации воздушного командования "Центр" провели героя в последний полет.

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Военные провели в последний полет подполковника Ерко

Как известно, Вячеслав Ерко был одним из первых, кто 24 февраля вступил в воздушный бой с вражеской авиацией.

Ерко был настоящим патриотом своей Родины, он до последнего защищал родную Киевщину. Тогда пилотам удалось сбить 5 российских самолетов, но Вячеслав не пережил эту атаку.

Его светлая фигура и улыбка навсегда останется в наших сердцах. Не простим! Отомстим! Победим в память всех павших защитников, во имя своей Родины!

– подчеркнули в Генштабе.

В Генеральном штабе отметили, что при прощании даже сильные воины не сдерживали слез. Ведь для каждого из них Вячеслав был настоящим другом, всегда готовым подставить свое плечо.

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