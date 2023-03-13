Одно только фото все говорит, это несправедливо, – Ткаченко про "Оскар" фильму "Навальный"

13 марта прошла официальная церемония вручения кинонаграды "Оскар". Там заявили, что премия вне политики, хотя одну из наград дали фильму о российском оппозиционере.

Об этом в эфире 24 Канала рассказал Министр культуры и информационной политики Александр Ткаченко. Он считает, что со стороны администрации кинопремии был применен некорректный и несправедливый подход к российско-украинской войне.

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Кинопремию за лучший документальный фильм получили авторы фильма о российском оппозиционере Алексее Навальном. Однако уже второй год Президенту Украины Владимиру Зеленскому не дали слова для выступления на премии. Организаторы заявили, что событие вне политики.

"Несправедливо в отношении войны в Украине"

Ткаченко вспомнил красноречивое фотосравнение двух семей: на первом – семья украинцев, пострадавшая от российской агрессии, они сидят без конечностей в чужом доме, а на втором – семья, пострадавшая от режима Путина, говорится о "гламурном" фото семьи Навальных на красной дорожке "Оскара".

Ткаченко подчеркнул, что такой подход несправедлив по поводу ситуации российско-украинской войны. Родственники Навального даже не упомянули о войне в Украине.

Хотя Навальный и начал недавно говорить о выводе российских войск с территории Украины, однако это не добавляет чести администрации "Оскара", которая, с одной стороны, очевидно знала, что российский фильм может быть награжден, а с другой стороны – создает препятствия для выступления президента Зеленского на одной из ведущих киноплощадок. Некрасивая ситуация,

– подчеркнул министр культуры и информационной политики.

Ткаченко про премию "Оскар": смотреть видео

Реакция украинцев на награду фильма "Навальный"