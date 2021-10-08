В одном из приложений Apple снова заметили карту Украины без Крыма

В приложении Apple Music for Artists (для музыкантов) карту Украины показывают без Крыма. На это обратил внимание один из его пользователей Макс Пташник.

В комментариях к сообщению Пташника в фейсбуке опубликовали и карту с другого приложения – Spotify (шведский сервис потокового аудио в интернете). Там также Крым не обозначен украинским.

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В Apple снова рисуют карту Украины без Крыма

Apple Music for Artists – это приложение, созданное для исполнителей. Его можно использовать для расширения аудитории. В частности, исполнитель может открыть карту мира, а на ней увидеть статистику прослушивания своих композиций.

Так вот, именно на этой карте Украина изображена без оккупированного Россией Крыма.

На это обратил в фейсбуке внимание Макс Пташник (по данным сайта Bestmusic – "один из самых ярких представителей новой школы независимой украиноязычной сцены").

По словам артиста, он чувствует печаль из-за того, что на карте Украины от Apple не видит Крыма.



Карта Украины в профиле Apple Music for Artists / Фото со страницы Пташника в фейсбуке

Другие пользователи заметили такую же карту в интернет-сервисе для прослушивания музыки Spotify, и опубликовали ее в комментариях к сообщению артиста.



Украина без Крыма на карте в Spotify / Фото опубликовал Алексей Левицкий

Apple уже попадала в громкий скандал с картой Украины без Крыма

В ноябре 2019 году в России заявили, что Apple признала оккупированный Крым российским.

И действительно, пользователи продукции Apple в приложении "Карты" видели полуостров не частью Украины.

В МИД Украины тогда обратились к компании Apple, чтоб там предоставили разъяснения.

А вместе с тем и призвали исправить эту ошибку.

Реагируя на скандал, Apple решила провести аудит политики обозначения "спорных территорий".

Сейчас города в Крыму, если искать их в приложении "Карты" от Apple, обозначены как украинские.

Полный текст сообщению Макса Пташника в фейсбуке:

Ох, друзья, я не из тех людей, кто за что-то сильно делает шум или что-то в том роде, но: есть для исполнителей сервис Apple Music for Artists, там можно посмотреть статистику и все такое. Так вот как выглядит карта Украины там. Затегайте каких-то журналистов что ли. Печаль.