Сенат США поддержал законопроект о легализации однополых браков

Сенат США проголосовал за законопроект о признании однополых браков на федеральном уровне. Теперь документ должен быть окончательно утвержден Палатой представителей.

После этого документ будет направлен на подпись президенту США Джо Байдену. Напомним, что в сентябре однополые браки легализовали на Кубе.

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В США одобрили законопроект о легализации однополых браков

Как стало известно, законопроект поддержал 61 законодатель, в том числе 12 республиканцев, против были 36.

Сторонники законопроекта надеются принять его до того, как республиканцы примут контроль над Палатой представителей в январе.

Что известно о законопроекте

Цель законопроекта – закрепить права на однополые браки в федеральном законодательстве. Отметим, что он не устанавливает национального требования по легализации однополых браков во всех штатах.

Одобрив этот законопроект, Сенат посылает сигнал, который каждый американец должен услышать: независимо от того, кто вы и кого вы любите, вы тоже заслуживаете достойного и равного отношения в соответствии с законом,

– сказал старший сенатор США Чак Шумер.

Зеленский ответил на петицию по поводу легализации однополых браков

Президент Владимир Зеленский ранее заявил, что все люди свободны и равны в своем достоинстве и правах, права и свободы человека неотчуждаемы. Он напомнил, что по Конституции Украины брак основывается на свободном согласии женщины и мужчины, а в условиях военного положения Конституцию нельзя изменить.

В то же время Зеленский отметил, что Кабинет министров нарабатывал варианты решений по легализации в Украине зарегистрированного гражданского партнерства.

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