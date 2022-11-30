Після цього документ направлять на підпис президенту США Джо Байдену. Нагадаємо, що у вересні одностатеві шлюби легалізували на Кубі.

Зверніть увагу Зеленський розгляне питання легалізації одностатевих шлюбів: петиція набрала необхідні голоси

У США схвалили законопроєкт про легалізацію одностатевих шлюбів

Як стало відомо, законопроєкт підтримав 61 законодавець, зокрема 12 республіканців, проти були 36.

Прихильники законопроєкту сподіваються ухвалити його до того, як республіканці візьмуть контроль над Палатою представників у січні.

Що відомо про законопроєкт

Ціль законопроєкту – закріпити права на одностатеві шлюби у федеральному законодавстві. Зауважимо, що він не встановлює національну вимогу щодо легалізації одностатевих шлюбів у всіх штатах.

Схваливши цей законопроєкт, Сенат посилає сигнал, який кожен американець повинен почути: незалежно від того, хто ви і кого ви любите, ви теж заслуговуєте на гідне і рівне ставлення відповідно до закону,

– сказав старший сенатор США Чак Шумер.

Зеленський відповів на петицію щодо легалізації одностатевих шлюбів

Президент Володимир Зеленський раніше заявив, що усі люди є вільними і рівними у своїй гідності та правах, права і свободи людини є невідчужуваними та непорушними. Він нагадав, що за Конституцією України шлюб ґрунтується на вільній згоді жінки й чоловіка, а в умовах воєнного стану Конституцію не можна змінити.

Водночас Зеленський зазначив, що Кабінет міністрів напрацьовував варіанти рішень щодо легалізації в Україні зареєстрованого цивільного партнерства.

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