"Одноразовые солдаты": полк "Азов" поймал мужчину из псевдореспублики, которого прислали оккупан

Бойцы полка "Азов" поймали мужчину из псевдореспублики, которого оккупанты послали для выявления украинских позиций. Военные называют таких людей "одноразовыми солдатами".

О взятии в плен предателя псевдореспублики сообщил советник министра внутренних дел Антон Геращенко.

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По его словам, полк "Азов" взял в плен одного из мобилизованных оккупантами солдат псевдореспублики.

Российское командование использует таких солдат, чтобы они шли вперед и выявляли позиции украинцев. Одноразовые солдаты. Этому одному удалось попасть в плен,

– написал Геращенко.

Сам пленник признается, что попал в российскую армию еще 22 февраля.

Рассказ пленного "одноразового солдата" оккупантов / Видео Геращенко

В Генштабе ВСУ рассказали, что уже ориентировочно уничтожили более 12 тысяч личного состава армии РФ. Также есть значительные потери техники – 362 российских танка, 1205 бронемашин, 135 артиллерийских систем, 33 средства ПВО, 58 самолетов и 83 вертолета.