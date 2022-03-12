Про взяття в полон зрадника з псевдореспубліки повідомив радник міністра внутрішніх справ Антон Геращенко.

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За його словами, полк “Азов” взяв у полон одного з мобілізованих окупантами солдатів псевдореспубліки.

Російське командування використовує таких солдатів, щоб вони йшли вперед та виявляли позиції українців. Одноразові солдати. Цьому одному пощастило потрапити до полону,

– написав Геращенко.

Сам полонений зізнається, що потрапив до російської армії ще 22 лютого.

Розповідь полоненого "одноразового солдата" окупантів / Відео Геращенка

Додамо, що у Генштабі ЗСУ розповіли, що вже орієнтовно знищили понад 12 тисяч особового складу армії РФ. Також є значні втрати техніки – 362 російські танки, 1205 бронемашин, 135 артилерійських систем, 33 засоби ППО, 58 літаків та 83 гелікоптери тощо.