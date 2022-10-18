Одноразовые воины: ВСУ показали некачественные пластины из бронежилетов оккупантов

Вооруженные Силы Украины продолжают ликвидировать как личный состав врага, так и военную технику. Наши защитники каждый раз собирают трофеи.

Трофейный бронежилет оккупантов шокировал бойцов ВСУ

На этот раз к ним в руки попал российский бронежилет. Бойцы ВСУ "проинспектировали" трофей и поделились впечатлениями от находки. Соответствующее видео опубликовал Центр стратегических коммуникаций ВСУ.

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Так, толщина бронепластины просто поражает – она очень тонкая, как лист бумаги. Защитить точно не сможет, а это хорошо. С такой броней ВСУ еще быстрее помогут оккупантам вернуться домой, правда, уже в черных пакетах.

Они наверняка настолько уверены в себе, что им броня не нужна,

– говорит один из украинских военных.

В то же время другой боец ​​ВСУ решил испытать на "крепость" эту бронепластину – он легко согнул ее пополам. Вот таким снаряжением оснащена "вторая армия мира".

Как отметили в Страткоме, "эти россияне однозначно для деда Кабаева просто одноразовые".

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Вооруженные Силы Украины продолжают наносить врагу безумные потери. Российские оккупанты несут потери на всех боевых направлениях. По состоянию на утро 17 октября Вооруженные Силы Украины ликвидировали более 65 320 вражеских бойцов, только за минувшие сутки – 320 оккупантов. Потери россиян в военной технике тоже немалые:

танков – 2 537 (+8) единиц;

боевых бронированных машин – 5 205 (+12) единиц;

артиллерийских систем – 1 599 (+10) единиц;

РСЗО – 366 (+1) единиц;

средств ПВО – 187 (+1) единиц;

самолетов – 268 (+0) единиц;

вертолетов – 242 (+0) единицы;

БпЛА оперативно-тактического уровня – 1 241 (+17);

крылатых ракет – 316 (+0);

кораблей и катеров – 16 (+0) единиц;

автомобильной техники и автоцистерн – 3 969 (+10) единиц;

специальной техники – 144 (+1).

В то же время в Генеральном штабе ВСУ подчеркивают, что точное количество может быть еще больше, ведь сейчас продолжаются активные бои, что и усложняет подсчет.

Достойно внимания – Оперативная информация от Генштаба ВСУ по состоянию на 17 октября: смотрите видео