Одновременно в 6 городах: как ВСУ будут праздновать свое 30-летие

Вооруженные силы Украины 6 декабря будут праздновать свое 30-летие. По этому случаю между 6 городами Украины проведут телемост.

Праздничные мероприятия запланированы на 18.00. В них примет участие президент Владимир Зеленский.

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В каких городах запланированы торжества

В Харькове на площади Свободы,

возле Морского вокзала в Одессе,

на площади мира в Краматорске,

в селе Озерное Житомирской области,

возле Национальной академии сухопутных войск имени гетмана Петра Сагайдачного во Львове,

на Михайловской площади в Киеве.

В рамках празднования между этими городами проведут телемост "Харьков – Киев – Краматорск – Львов – Одесса – Озерное".

Состоятся демонстрационные показы новейших образцов вооружения и военной техники. Пройдут церемонии вручения боевых знамен и почетных наименований воинским частям, награждение военнослужащих государственными наградами. Запланированы выступления военных оркестров,

– рассказали в Минобороны.

Как пройдет празднование 30-летия ВСУ: видео

Как будут праздновать 30-летие ВСУ

В Харькове состоится военный марш и передача техники боевым бригадам – 3 танка Т-64БВ, 10 бронетранспортеров БТР-4Е и 10 бронированных автомобилей "Казак-2М1".

состоится военный марш и передача техники боевым бригадам – 3 танка Т-64БВ, 10 бронетранспортеров БТР-4Е и 10 бронированных автомобилей "Казак-2М1". В Одессе министр обороны Алексей Резников примет участие в церемонии включения в состав Военно-морских сил 2 патрульных катеров типа "Айленд", а также передачи другой техники.

министр обороны Алексей Резников примет участие в церемонии включения в состав Военно-морских сил 2 патрульных катеров типа "Айленд", а также передачи другой техники. В Краматорске к телемосту присоединится командующий Объединенными силами генерал-лейтенант Александр Павлюк. 34 единицы ББКМ "Казак-2М1" торжественно передадут военным.

к телемосту присоединится командующий Объединенными силами генерал-лейтенант Александр Павлюк. 34 единицы ББКМ "Казак-2М1" торжественно передадут военным. В Житомирской области Воздушным силам ВСУ передадут вертолет Ми-8 и по одному самолету Л-39, Су-27 и АН-26.

Воздушным силам ВСУ передадут вертолет Ми-8 и по одному самолету Л-39, Су-27 и АН-26. Во Львове, Киеве и Одессе представители ВСУ получат в свое распоряжение 15, 13 и 12 единиц многоцелевых автомобилей HMMWV.

Какие группы будут выступать

В Харькове выступит группа "Друга Ріка",

в Одессе – Pianoбой,

в Краматорске – "Брутто",

во Львове – "Скай",

в Киеве – "Антитела".

В 18:00 всех присутствующих будут угощать армейской кашей и чаем.

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