В Раде отреагировали на принятие в США законопроекта о санкциях, внесенного Линдси Грэмом

Палата представителей США поддержала законопроект об ужесточении санкций против России и тех, кто помогает финансировать ее войну. Документ уже прошел Сенат и теперь ожидает подписания Дональдом Трампом.

Председатель Верховной Рады Руслан Стефанчук приветствовал решение Конгресса и заявил, что санкционное давление на Россию переходит в плоскость конкретных решений.

Как отреагировали в Украине на санкции против России?

Палата представителей США поддержала законопроект Lindsey O. Graham Sanctioning Russia and Iran Act of 2026, который предусматривает усиление санкционного давления на Россию и тех, кто помогает ей финансировать войну. Теперь документ прошел парламентский этап рассмотрения в Конгрессе и должен быть передан на подпись президенту США Дональду Трампу.

По словам Стефанчука, принятие законопроекта существенно усиливает давление на Россию.

Искренне благодарен членам обеих палат Конгресса за это важное решение. Для Украины принципиально, что давление на способность России финансировать войну переходит в конкретные решения,

– отметил Стефанчук.

В Палате представителей законопроект поддержали 262 конгрессмена, против проголосовали 159. Ранее документ одобрил Сенат США.

Стефанчук отдельно поблагодарил спикера Палаты представителей Майка Джонсона и сенатора Ричарда Блюменталя, который вместе с Линдси Грэмом был одним из инициаторов санкционной инициативы.

Этот закон носит имя Линдси Грэма – большого друга Украины. Его дело имеет продолжение. А цена российской агрессии должна становиться все выше,

– подчеркнул Председатель Рады.

Что предусматривает законопроект Грема?

Законопроект S.2567 предусматривает расширение санкций против России и Ирана. Основные положения можно разделить на несколько направлений:

Расширение санкционных списков

Под новые ограничения могут попасть российские чиновники, представители ближайшего окружения Путина, а также технологические компании, связанные с российским военно-промышленным комплексом. В частности, речь идет о предприятиях, производящих компоненты для военной техники и систем радиоэлектронной борьбы.

Ограничения для российской энергетики

Документ предусматривает запрет на инвестиции в новые российские энергетические проекты. Это касается, в частности, сфер добычи нефти и газа.

Осложнение доступа к западным финансовым ресурсам

Законопроект призван ограничить возможности российских структур привлекать средства на западных финансовых рынках. Таким образом, России будет сложнее получать внешний капитал для финансирования своей экономики.

Новые ограничения в отношении Ирана

Законопроект также предусматривает ужесточение санкций в отношении иранских энергетического и финансового секторов. Отдельные ограничения могут касаться предприятий, связанных с разработкой ракетных технологий.

Контроль за технологиями двойного назначения

Документ ужесточает ограничения на передачу Ирану технологий, которые могут использоваться как в гражданских, так и в военных целях. Это должно затруднить доступ Тегерана к соответствующему оборудованию и технологиям.

Давление на структуры, поддерживающие террористические организации

Отдельные положения законопроекта направлены на предприятия и финансовые структуры, которые, согласно определению американского законодательства, могут быть связаны с поддержкой террористических организаций.