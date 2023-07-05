Офицера Закарпатского ТЦК, который пьяным избил женщину, уволили с должности
Источник:Александр Павлюк
Накануне в Закарпатье разразился скандал. Пьяный офицер ТЦК избил женщину. С ним долго не церемонились и уволили с должности.
Соответствующее сообщение поступило от первого замминистра обороны Александра Павлюка. Он отметил, что решение об увольнении офицера Закарпатского ТЦК связано со следственными действиями, которые ожидают мужчину.
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Следствию будут максимально способствовать
В дальнейшем оценку этому конкретному случаю и офицеру, опозорившему свое высокое звание, дадут правоохранительные органы и суд,
– подчеркнул Павлюк.
Он также отметил, что со стороны Закарпатского областного ТЦК и СП максимально будут способствовать проведению следственных действий. Также помогут выяснить все обстоятельства этого инцидента.
Александр Павлюк отметил, что обвиняемого ожидают следственные действия. Также против него правоохранители приступили к производству, связанному с совершением уголовного правонарушения. Все это в паре с самым позорным поступком стало причиной увольнения офицера из рядов Вооруженных Сил Украины.
Офицер ТЦК избил женщину на Закарпатье: что известно
- О самом факте избиения в своем фейсбуке рассказала Татьяна Новак. Она отметила, что на нее напал майор. Тогда, вероятно, речь шла о Константине Варе, который был оперативным дежурным Закарпатского областного ТЦК.
- Произошло это в Ужгороде 25 июня около 15:20 на остановке "Улица Котляревского". По словам потерпевшей, вместе с мужем-военным она зашла в магазин возле остановки. Там же на них начал наезжать мужчина в состоянии алкогольного опьянения.
- Впоследствии выяснилось, что им является майор, который на момент инцидента находился в гражданской одежде. Он набросился с претензиями на мужа Татьяны. Мол, он отсиживается в тылу вместо того, чтобы воевать.
- Сотрудник ТЦК поначалу планировал ударить самого защитника. Впрочем, передумал и несколько раз замахнулся на жену военного. Кроме того, выкрикивал, что "это его территория" и "все его знают на этой территории".