Офицеров 125-й ОТМБр отправили в пехоту в район Купянска: в чем причина

Часть офицеров 125-й отдельной тяжелой механизированной бригады Третьего армейского корпуса направили в пехоту на Купянское направление. Комбриг объяснил: это нужно для того, чтобы они могли проявить себя в реальных боевых условиях.

Назначенный в октябре командиром 125-й отдельной тяжелой механизированной бригады Владимир Фокин рассказал о первых шагах на новой должности. Прежде всего он взялся за проверку офицерского состава на компетентность, передает 24 Канал.

Почему офицеров 125-й бригады перевели в пехоту?

В течение месяца командование оценивало уровень знаний, дисциплину, инициативность и готовность офицеров совершенствоваться.

После повторной проверки из некоторых офицеров, которые не показали должного уровня ответственности, небрежно относились к своим обязанностям, сформировали соответствующие дозоры и направили в пехоту в район Купянска для выполнения боевых задач.

По словам Фокина, такое решение приняли из-за сложной ситуации на фронте, низкого морального состояния солдат и необходимости усилить оборону, а также чтобы офицеры имели возможность проявить себя в реальных боевых условиях.

Командир Третьего армейского корпуса Андрей Билецкий отметил, что сегодня командиры отвечают за жизнь своих подчиненных и должны осознавать последствия неправильных решений. Он подчеркнул, что проверка офицеров и привлечение их к реальной боевой деятельности являются необходимыми условиями как для профессионального развития, так и для выживания подразделения.