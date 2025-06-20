Российские офицеры массово покидают фронт и сотни командиров переводят в тыловые части, – ГУР

Почти половина командиров Южного военного округа России переведены в тыл. Они массово избегают службы на передовой и переводятся в тыловые части без наличия на то законных оснований.

Среди переведенных – более 900 офицеров, из которых около 200 были направлены в уже укомплектованные подразделения. Этим самым, Кремль пытается скрыть деморализацию командного состава. Об этом сообщает 24 Канал со ссылкой на Главное управление разведки Минобороны.

Смотрите также Россия не испытывает недостатка в живой силе на Харьковщине: есть ли угроза непосредственно для Харькова

Более 45% офицеров ПВО в тылу

Разведка сообщает, что более 45% офицеров, которые служат в составе резервных подразделений Южного военного округа, не имели законных оснований для службы в тылу. Документы, подписанные начальником штаба округа генерал-лейтенантом Михаилом Зусько, свидетельствуют о безосновательном переводе более 900 офицеров в тыловые части, из которых не менее 200 были направлены в уже укомплектованные подразделения.



Массовое бегство с передовой, оформленное как формальный перевод в тыл, свидетельствует о деморализации и кризисе в российском командном составе,

- отмечали украинские разведчики.

Кроме документально оформленных переводов, ГУР фиксирует многочисленные случаи самовольного оставления службы офицерами. Это подчеркивает не только административные манипуляции, но и глубинный внутренний кризис в российской армии.

Отметим, ГУР недавно обнародовало аудиодоказательства случаев каннибализма среди оккупантов. И хотя российские официальные источники фокусируются на побегах и кадровых перестановках, российские оппозиционные СМИ признали прошлый год рекордным по потерям среди офицеров. Аналитики подсчитали, что каждый захваченный квадратный километр украинской территории стоил России примерно 27 солдат.