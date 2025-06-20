Серед переведених – понад 900 офіцерів, з яких близько 200 були направлені у вже укомплектовані підрозділи. Цим самим, Кремль намагається приховати деморалізацію командного складу. Про це повідомляє 24 Канал із посиланням на Головне управління розвідки Міноборони.

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Понад 45 % офіцерів ПВО у тилу

Розвідка повідомляє, що більше ніж 45 % офіцерів, які служать у складі резервних підрозділів Південного військового округу, не мали законних підстав для служби в тилу. Документи, підписані начальником штабу округу генерал-лейтенантом Міхаілом Зуськом, свідчать про безпідставне переведення понад 900 офіцерів до тилових частин, з яких щонайменше 200 було направлено у вже укомплектовані підрозділи.



Масова втеча з передової, оформлена як формальне переведення в тил, свідчить про деморалізацію та кризу в російському командному складі,

— зазначали українські розвідники.

Крім документально оформлених переведень, ГУР фіксує численні випадки самовільного залишення служби офіцерами. Це підкреслює не лише адміністративні маніпуляції, а й глибинну внутрішню кризу в російській армії.

Зазначимо, ГУР нещодавно оприлюднило аудіодокази випадків канібалізму серед окупантів. І хоча російські офіційні джерела фокусуються на втечах та кадрових перестановках, російські опозиційні ЗМІ визнали минулий рік рекордним за втратами серед офіцерів. Аналітики підрахували, що кожен захоплений квадратний кілометр української території коштував Росії приблизно 27 солдатів.