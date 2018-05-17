Официально: Apple Pay заработал в Украине

17 мая популярный в мире сервис платежей Apple Pay начал работу в Украине.

Об этом на своей странице в Facebook сообщил министр финансов Александр Данилюк.

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Сервисом смогут воспользоваться клиенты "Приватбанка".

Запуск Apple Pay – это еще один показатель того, что наш рынок является привлекательным для ведущих мировых инновационных компаний,

– заявил Данилюк.

Этот сервис позволит проводить платежи онлайн, используя лишь смартфон.

Информация о том, что "Приватбанк" первым в Украине запустит Apple Pay ранее появилась в СМИ со ссылкой на источники.

Что такое Apple Pay? Это платежная система, которая позволяет осуществлять оплату товаров в магазинах бесконтактным способом используя ваш смартфон (вы просто прикладываете его к терминалу). Пользователи смартфонов от Apple могут пользоваться сервисом в 27 странах.