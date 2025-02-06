6 февраля, 18:39
Официального плана Трампа по прекращению войны нет, –Зеленский
Президент Украины Владимир Зеленский сообщил, что у Дональда Трампа еще нет официального плана по прекращению войны. Он отметил, что хотя некоторые СМИ могут публиковать информацию о планах президента США, это не является официальным документом.
Сообщает 24 Канал со ссылкой на Владимира Зеленского в комментарии для "Интерфакс-Украина".
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Готов ли план Трампа по прекращению войны
Зеленский рассказал, что у Трампа до сих пор нет официального плана по урегулированию войны в Украине.
Его еще официального нет. То, что есть в тех или иных публикациях... я уверен, что это не является официальным планом президента Трампа,
– отметил президент.