Офис генпрокурора открыл уголовное дело из-за обстрела жилых домов в Гранитном, на Донбассе. Боевики прицельно обстреляли село и задели несколько жилых домов.

Обстрелы происходили в течение ночи с 25 на 26 октября и продолжились утром. В Офисе генпрокурора заявили, что обстрел мирного поселка оккупационным контингентом России продолжается.

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Офис генпрокурора открыл дело из-за нарушения законов и обычаев войны

При процессуальном руководстве Волновахской окружной прокуратуры Донецкой области начали досудебное расследование по уголовному делу по факту нарушения законов и обычаев войны,

– заявили в офис генпрокурора.

Согласно досудебному расследованию известно, что:

утром 26 октября представители незаконных вооруженных формирований России совершили минометный обстрел поселка Гранитное Волновахского района Донецкой области;

во время обстрела повредили 6 жилых домов;

пострадавших среди гражданского населения нет.

"Сейчас обстрел мирного поселка оккупационным контингентом России продолжается, после чего будут проведены первоочередные следственные действия", – заявили в ведомстве.

Там также отметили, что продолжается досудебное следствие.

Офис генпрокурора открыл дело из-за обстрела жилых домов в Гранитном / Фото Донецкой областной прокуратуры

Последние новости о ситуации на Донбассе: коротко

В ночь с 25 на 26 октября боевики совершили прицельный обстрел села Гранитное Донецкой области. Глава Мирненской поселковой военно-гражданской администрации Владимир Веселкин рассказал, что оккупанты использовали оружие 120 калибра. Кроме жилых домов, оккупанты повредили электросети. К счастью, жертв среди мирного населения нет.

26 октября в результате обстрела российскими наемниками погиб защитник Украины. Его собрат получил ранение. Состояние здоровья бойца врачи оценили как удовлетворительное. Это произошло в полосе ответственности оперативно-тактической группировки "Восток".

Пророссийские боевики в течение 25 октября 4 раза нарушили "тишину". В результате вражеских действий один украинский военный получил ранения. Ему оказали первую помощь и доставили в госпиталь.