Офис генпрокурора открыл дело из-за обстрела жилых домов в Гранитном

26 октября 2021 , 19:09
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Офис генпрокурора

Офис генпрокурора открыл уголовное дело из-за обстрела жилых домов в Гранитном, на Донбассе. Боевики прицельно обстреляли село и задели несколько жилых домов.

Обстрелы происходили в течение ночи с 25 на 26 октября и продолжились утром. В Офисе генпрокурора заявили, что обстрел мирного поселка оккупационным контингентом России продолжается.

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Офис генпрокурора открыл дело из-за нарушения законов и обычаев войны

При процессуальном руководстве Волновахской окружной прокуратуры Донецкой области начали досудебное расследование по уголовному делу по факту нарушения законов и обычаев войны,
– заявили в офис генпрокурора.

Согласно досудебному расследованию известно, что:

  • утром 26 октября представители незаконных вооруженных формирований России совершили минометный обстрел поселка Гранитное Волновахского района Донецкой области;
  • во время обстрела повредили 6 жилых домов;
  • пострадавших среди гражданского населения нет.

"Сейчас обстрел мирного поселка оккупационным контингентом России продолжается, после чего будут проведены первоочередные следственные действия", – заявили в ведомстве.

Там также отметили, что продолжается досудебное следствие.

Офис генпрокурора открыл дело из-за обстрела жилых домов в Гранитном / Фото Донецкой областной прокуратуры

 

Обратите внимание! Гранитное размещено ориентировочно в 8 километрах от Старомарьевки. Именно последнее село, по словам пророссийских СМИ, ВСУ взяли под контроль. Однако в пресс-службе Операции объединенных сил эту информацию опровергли. Там объяснили, что фейк о взятии Старомарьевки – это очередная попытка российских наемников дискредитировать и обвинить Украину в нарушении линии разграничения. Отметили, что именно на этом участке оккупанты, нарушая режим тишины, открывали огонь из запрещенного вооружения.

Последние новости о ситуации на Донбассе: коротко

  • В ночь с 25 на 26 октября боевики совершили прицельный обстрел села Гранитное Донецкой области. Глава Мирненской поселковой военно-гражданской администрации Владимир Веселкин рассказал, что оккупанты использовали оружие 120 калибра. Кроме жилых домов, оккупанты повредили электросети. К счастью, жертв среди мирного населения нет.
  • 26 октября в результате обстрела российскими наемниками погиб защитник Украины. Его собрат получил ранение. Состояние здоровья бойца врачи оценили как удовлетворительное. Это произошло в полосе ответственности оперативно-тактической группировки "Восток".
  • Пророссийские боевики в течение 25 октября 4 раза нарушили "тишину". В результате вражеских действий один украинский военный получил ранения. Ему оказали первую помощь и доставили в госпиталь.
Автор: Діана Квасневська