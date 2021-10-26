Офис генпрокурора открыл дело из-за обстрела жилых домов в Гранитном
Источник:Офис генпрокурора
Офис генпрокурора открыл уголовное дело из-за обстрела жилых домов в Гранитном, на Донбассе. Боевики прицельно обстреляли село и задели несколько жилых домов.
Обстрелы происходили в течение ночи с 25 на 26 октября и продолжились утром. В Офисе генпрокурора заявили, что обстрел мирного поселка оккупационным контингентом России продолжается.
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Офис генпрокурора открыл дело из-за нарушения законов и обычаев войны
При процессуальном руководстве Волновахской окружной прокуратуры Донецкой области начали досудебное расследование по уголовному делу по факту нарушения законов и обычаев войны,
– заявили в офис генпрокурора.
Согласно досудебному расследованию известно, что:
- утром 26 октября представители незаконных вооруженных формирований России совершили минометный обстрел поселка Гранитное Волновахского района Донецкой области;
- во время обстрела повредили 6 жилых домов;
- пострадавших среди гражданского населения нет.
"Сейчас обстрел мирного поселка оккупационным контингентом России продолжается, после чего будут проведены первоочередные следственные действия", – заявили в ведомстве.
Там также отметили, что продолжается досудебное следствие.
Офис генпрокурора открыл дело из-за обстрела жилых домов в Гранитном / Фото Донецкой областной прокуратуры
Обратите внимание! Гранитное размещено ориентировочно в 8 километрах от Старомарьевки. Именно последнее село, по словам пророссийских СМИ, ВСУ взяли под контроль. Однако в пресс-службе Операции объединенных сил эту информацию опровергли. Там объяснили, что фейк о взятии Старомарьевки – это очередная попытка российских наемников дискредитировать и обвинить Украину в нарушении линии разграничения. Отметили, что именно на этом участке оккупанты, нарушая режим тишины, открывали огонь из запрещенного вооружения.
Последние новости о ситуации на Донбассе: коротко
- В ночь с 25 на 26 октября боевики совершили прицельный обстрел села Гранитное Донецкой области. Глава Мирненской поселковой военно-гражданской администрации Владимир Веселкин рассказал, что оккупанты использовали оружие 120 калибра. Кроме жилых домов, оккупанты повредили электросети. К счастью, жертв среди мирного населения нет.
- 26 октября в результате обстрела российскими наемниками погиб защитник Украины. Его собрат получил ранение. Состояние здоровья бойца врачи оценили как удовлетворительное. Это произошло в полосе ответственности оперативно-тактической группировки "Восток".
- Пророссийские боевики в течение 25 октября 4 раза нарушили "тишину". В результате вражеских действий один украинский военный получил ранения. Ему оказали первую помощь и доставили в госпиталь.