Офис генпрокурора открыл дело против "слуги народа" Аллахвердиевой

Офис генпрокурора открыл дело против нардепки от "Слуги народа" Ирины Аллахвердиевой. Ранее Центр противодействия коррупции заявил о ее возможном незаконном обогащении.

Генпрокурор Андрей Костин возбудил уголовное производство против народного депутата Ирины Аллахвердиевой. Открыть дело по обращению ЦПК обязал ВАКС.

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Что известно о деле Аллахвердиевой

В сентябре 2021 года Ирина Аллахвердиева внесла изменения в свою электронную декларацию. В частности, добавила, что получила подарки:

денежный – в размере 5,37 миллиона гривен;

наручные часы Defy Midnight, которые производит швейцарский производитель роскошных часов Zenith.

В ЦПК отметили, что в целом речь идет о часах стоимостью 310 тысяч грн с 11 белыми бриллиантами и 14,4 миллиона гривен.

Дарителем был ее (Аллахвердиевой – 24 канал) отец, но из открытых данных следует, что его официальные доходы не позволяли делать такие подарки,

– отметили в ЦПК.

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ВАКС обязал генпрокурора открыть дело

Центр противодействия коррупции обратился в Офис генпрокурора, чтобы открыть уголовное производство по возможному незаконному обогащению. Однако ответа, как предусматривает Уголовно-процессуальный кодекс, не получил.

Позже, 3 ноября, Высший антикоррупционный суд обязал Костина открыть дело против Аллахвердиевой. Теперь его будет расследовать НАБУ и САП.