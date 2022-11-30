Офис генпрокурора открыл дело против "слуги народа" Аллахвердиевой
Источник:Центр противодействия коррупции
Офис генпрокурора открыл дело против нардепки от "Слуги народа" Ирины Аллахвердиевой. Ранее Центр противодействия коррупции заявил о ее возможном незаконном обогащении.
Генпрокурор Андрей Костин возбудил уголовное производство против народного депутата Ирины Аллахвердиевой. Открыть дело по обращению ЦПК обязал ВАКС.
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Что известно о деле Аллахвердиевой
В сентябре 2021 года Ирина Аллахвердиева внесла изменения в свою электронную декларацию. В частности, добавила, что получила подарки:
- денежный – в размере 5,37 миллиона гривен;
- наручные часы Defy Midnight, которые производит швейцарский производитель роскошных часов Zenith.
В ЦПК отметили, что в целом речь идет о часах стоимостью 310 тысяч грн с 11 белыми бриллиантами и 14,4 миллиона гривен.
Дарителем был ее (Аллахвердиевой – 24 канал) отец, но из открытых данных следует, что его официальные доходы не позволяли делать такие подарки,
– отметили в ЦПК.
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ВАКС обязал генпрокурора открыть дело
Центр противодействия коррупции обратился в Офис генпрокурора, чтобы открыть уголовное производство по возможному незаконному обогащению. Однако ответа, как предусматривает Уголовно-процессуальный кодекс, не получил.
Позже, 3 ноября, Высший антикоррупционный суд обязал Костина открыть дело против Аллахвердиевой. Теперь его будет расследовать НАБУ и САП.