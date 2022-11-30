Генпрокурор Андрій Костін порушив кримінальне провадження проти народної депутатки Ірини Аллахвердієвої. Відкрити справу за зверненням ЦПК зобов'язав ВАКС.

До теми Мільйони та швейцарський годинник: "слуга" Аллахвердієва задекларувала подарунки

Що відомо про справу Аллахвердієвої

У вересні 2021 року Ірина Аллахвердієва внесла зміни до своєї електронної декларації. Зокрема, додала, що отримала подарунки:

грошовий – у вигляді 5,37 мільйона гривень;

наручний годинник Defy Midnight, який виготовляє швейцарський виробник розкішних годинників Zenith.

У ЦПК зазначили, що загалом йдеться про годинник вартістю 310 тисяч грн з 11 білими діамантами та 14,4 мільйона гривень.

Дарувальником був її (Аллахвердієвої – 24 канал) батько, але з відкритих даних випливає, що його офіційні доходи не дозволяли робити такі подарунки,

– наголосили в ЦПК.

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ВАКС зобов'язав генпрокурора відкрити справу

Центр протидії корупції звернувся до Офісу генпрокурора, аби відкрити кримінальне провадження щодо можливого незаконного збагачення. Однак, відповіді, як передбає кримінально-процесуальний кодекс, не отримав.

Пізніше, 3 листопада Вищий антикорупційний суд зобов'язав Костіна відкрити справу проти Аллахвердієвої. У Тепер її розслідуватиме НАБУ та САП.