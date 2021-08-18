Офис генпрокурора планирует закупить туалетной бумаги на почти 300 тысяч гривен

В Офисе генерального прокурора собираются закупить туалетной бумаги через систему Prozorro на почти 300 тысяч гривен. Аукцион состоится 31 августа 2021 года.

Согласно описанию закупки через систему Prozorro, планируют приобрести 21 600 штук двухслойной туалетной бумаги. В перечне и 1 700 штук белых трехслойных рулонов.

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Кроме этого, купят чуть более тысячи белых двухслойных и 500 трехслойных бумажных полотенец. Все товары должны доставить в офис генпрокурора до 5 ноября.

Планируют также закупку тысячи пачек бумажных полотенец V-сложения и 3 100 пачек бумажных салфеток. Оплачивать товары будут после поставки.

Тендерные закупки: последние новости

В Верховной Раде намерены купить ковров почти на миллион гривен. Известно, что в ВРУ заменят 960 метров покрытия, в то же время стоимость метра ковра оценивают в 1 026 гривен.

На Херсонщине представители школы-сада приобрели 4 сосиски на тендере. Стоимость закупки составила 32 гривны.

Закон о публичных закупках начал действовать в Украине в ноябре 2015 года. Он подразумевает прозрачность при закупках товаров и услуг для нужд государства и территориальных общин. Одним из первых инструментов в этой сфере стала система Prozorro.