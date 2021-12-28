Офис генпрокурора сообщил Верховной Раде о подозрении для Порошенко, – СМИ

28 декабря 2021 , 18:50
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Источник:

Интерфакс-Украина

Исполняющий обязанности генпрокурора Алексей Симоненко направил в парламент сообщение о подозрении Петру Порошенко. Официальное письмо адресовано на имя спикера Верховной Рады Руслана Стефанчука.

Об официальном письме СМИ сообщили в Офисе генпрокурора. В распоряжение журналисты получили копию документа.

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Главу Верховной Рады проинформировали о подозрении нардепу

Исполняющий обязанности генерального прокурора сообщил главе Верховной Рады Украины об уведомлении о подозрении народному депутату соответствующим письмом, направленным непосредственно 20 декабря 2021 года,
– рассказали в Офисе генпрокурора.

Письмо было направлено 20 декабря – в связи с неявкой нардепа в орган досудебного расследования. Ранее сопредседатель "Европейской Солидарности" Ирина Геращенко сообщала, что официальных уведомлений о подозрении Порошенко Стефанчук не получал.

Копия официального письма спикеру ВРУ / Фото Интерфакс-Украина

Коротко о подозрении Петру Порошенко в госизмене: 

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Автор: Ірина Пундор