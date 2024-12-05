Стало известно о количестве советников Ермака, однако их зарплату не разглашают
Журналисты получили ответ на запрос относительно общего количества советников руководителя Офиса Президента Андрея Ермака. Сейчас известно о 9 советниках, но их обязанности не уточняют.
Также остается неизвестным количество советников Ермака в 2023 году. Об этом сообщает "Украинская правда", ссылаясь на ответ ОП на запрос журналистов, передает 24 Канал.
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Что известно о советниках Ермака
Сейчас в ОП работает 9 советников Ермака, среди них 4 штатных советника и 5 – внештатных.
Штатные советники Ермака:
- Александр Бевз,
- Лилия Пашинная,
- Виктория Романова,
- Татьяна Гайдученко.
Внештатные советники это Дарья Заривная, Михаил Подоляк, Элина Эльянова, Александр Роднянский и Сергей Лещенко.
На вопрос о заработной плате советников в ОП отвечать отказались. Однако отметили, что внештатные советники зарплаты не получают.
Условия оплаты труда штатных советников определены постановлением Кабинета Министров Украины от 24 декабря 2019 года № 1112 "Об условиях оплаты труда работников государственных органов, на которых не распространяется действие Закона Украины "О государственной службе",
– сообщили в Офисе Президента.
Ранее 24 Канал сообщал, что Владимир Зеленский анонсировал создание нового Министерства объединения украинцев. Его главой стал бывший председатель правления Нафтогаза Алексей Чернышев.