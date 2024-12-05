Стало известно о количестве советников Ермака, однако их зарплату не разглашают

Журналисты получили ответ на запрос относительно общего количества советников руководителя Офиса Президента Андрея Ермака. Сейчас известно о 9 советниках, но их обязанности не уточняют.

Также остается неизвестным количество советников Ермака в 2023 году. Об этом сообщает "Украинская правда", ссылаясь на ответ ОП на запрос журналистов, передает 24 Канал.

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Что известно о советниках Ермака

Сейчас в ОП работает 9 советников Ермака, среди них 4 штатных советника и 5 – внештатных.

Штатные советники Ермака:

Александр Бевз,

Лилия Пашинная,

Виктория Романова,

Татьяна Гайдученко.

Внештатные советники это Дарья Заривная, Михаил Подоляк, Элина Эльянова, Александр Роднянский и Сергей Лещенко.

На вопрос о заработной плате советников в ОП отвечать отказались. Однако отметили, что внештатные советники зарплаты не получают.

Условия оплаты труда штатных советников определены постановлением Кабинета Министров Украины от 24 декабря 2019 года № 1112 "Об условиях оплаты труда работников государственных органов, на которых не распространяется действие Закона Украины "О государственной службе",

– сообщили в Офисе Президента.

Ранее 24 Канал сообщал, что Владимир Зеленский анонсировал создание нового Министерства объединения украинцев. Его главой стал бывший председатель правления Нафтогаза Алексей Чернышев.