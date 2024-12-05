Також залишається невідомою кількість радників Єрмака у 2023 році. Про це повідомляє "Українська правда", посилаючись на відповідь ОП на запит журналістів, передає 24 Канал.
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Що відомо про радників Єрмака
Наразі в ОП працює 9 радників Єрмака, серед них 4 штатні радники та 5 – позаштатних.
Штатні радники Єрмака:
- Олександр Бевз,
- Лілія Пашинна,
- Вікторія Романова,
- Тетяна Гайдученко.
Натомість позаштатні радники це Дарія Зарівна, Михайло Подоляк, Еліна Ельянова, Олександр Роднянський і Сергій Лещенко.
На запитання щодо заробітної плати радників в ОП відповідати відмовились. Проте наголосили, що позаштатні радники зарплати не отримують.
Умови оплати праці штатних радників визначені постановою Кабінету Міністрів України від 24 грудня 2019 року № 1112 "Про умови оплати праці працівників державних органів, на яких не поширюється дія Закону України "Про державну службу",
– повідомили в Офісі Президента.
Раніше 24 Канал повідомляв, що Володимир Зеленський анонсував створення нового Міністерства об'єднання українців. Його очільником може стати голова правління "Нафтогазу" Олексій Чернишов.