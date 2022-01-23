Офис Президента отреагировал на данные британского МИД о "смене власти в Украине"

В Офисе Президента прокомментировали данные британского МИД о планах Кремля сменить власть в Украине. Там утверждают, что ничего нового не услышали.

В МИД Великобритании "не сказали ничего нового для украинцев". Так прокомментировал эти данные советник главы Офиса Президента Михаил Подоляк.

Что этому предшествовало Россия планирует сменить власть в Украине на Мураева и Азарова, – МИД Британии

Россия использует лояльных к себе людей

Михаил Подоляк убежден, что украинцы прекрасно знают таких людей, как Евгений Мураев и Виктор Медведчук. По его словам, Россия их использует против Украины. Подоляк назвал их "политическими прокси для постоянной атаки на украинское общественно изнутри".

По словам советника главы Офиса Президента, пророссийская часть украинской политики не только не исчезла после начала российско-украинской войны, но и усилилась.

Что касается оправданий Мураева "санкциями России", то Подоляк объяснил, что здесь причиной стала не его якобы "проукраинская позиция", а конкуренция с Медведчуком.

Российские санкции против него введены очевидно не потому, что Мураев за независимость Украины, а потому, что без разрешения конкурировал с Медведчуком за возможность продвигать интересы России,

– заявил Подоляк.

Что известно о данных британского МИД

22 января МИД Великобритании опубликовал данные о том, что Россия может готовить "смену власти в Украине".

Согласно тем данным, пророссийский политик Евгений Мураев якобы должен возглавить страну.

Помогать Мураеву могут политики времен Януковича – Сергей Арбузов, Николай Азаров, Андрей Клюев и Владимир Сивкович.

По данным разведки Великобритании, некоторые из вышеупомянутых людей активно сотрудничают с Россией и планируют нападение на наше государство.

В Белом доме заявили, что такие заявления вызывают глубокое беспокойство.

Сам Мураев отверг эти заявления и оправдался тем, что он под санкциями в России.

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