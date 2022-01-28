В Офисе генпрокурора говорят, что не ведут проверку, которая якобы блокирует назначение в САП
28 января 2022 , 16:22Читати новину українською
Источник:"Украинская правда"
Конкурсная комиссия откладывает определение победителя конкурса на руководство САП якобы из-за спецпроверки. Однако в Офисе генпрокурора ничего об этом не знают.
Об этом пишет издание УП, которое обратилось в ОГП с просьбой сообщить, не поступали ли от комиссии официальные обращения о проведении проверки, а также предоставить их копии и копии ответов.
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Однако, в Офисе генпрокурора вспомнили лишь обращение от 23 марта 2021 года. Тогда провели проверку в отношении кандидатов, в частности, нынешних финалистов Александра Клименко и Андрея Синюха.
О каких-либо обращениях, которые конкурсная комиссия направляла бы в декабре 2021 года, информации нет.
Что стоит знать о конкурсе в САП
- Конкурсный отбор на должность руководителя САП начался в конце января 2021 года. До финала дошли двое кандидатов: Александр Клименко – детектив НАБУ и Андрей Синюк – прокурор в Офисе генпрокурора.
- В Центре противодействия коррупции заявили, что 25 ноября сорвали очередное заседание по избранию руководителя Антикоррупционной прокуратуры.
- Уже 21 декабря конкурс на руководителя САП снова сорвали – члены комиссии не набрали достаточного количества голосов за нового антикоррупционного прокурора. Саботировали процесс почти все члены, которых делегировала Верховная Рада.
- Как можно быстрее избрать руководителя Специализированной антикоррупционной прокуратуры Украину призвало даже американское посольство в Киеве.