Уверены в эффективности и дальнейшего сотрудничества, – в Офисе президента попрощались с Мендель

Об увольнении Юлии Мендель с должности пресс-секретаря президента стало известно еще в мае 2021 года. В Офисе президента поблагодарили ее за работу.

Отныне должность пресс-секретаря украинского президента будет занимать тележурналист Сергей Никифоров. После увольнения Мендель Владимир Зеленский был без спикера почти 2 месяца.

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В Офисе президента поблагодарили Мендель за работу

В сообщении Офиса президента написали, что 9 июля завершилась процедура трансформации информационного направления. Мендель завершила работу на должность пресс-секретаря президента, однако она продолжит работать в команде ОП.

Уверены в эффективности и дальнейшего сотрудничества,

– подчеркнули в учреждении.

В ОП поблагодарили бывшего пресс-секретаря за ее "вклад в создание и развитие новой системы государственной коммуникации после смены власти в 2019 году". Также там отметили искренность Мендель в общении с украинскими и международными СМИ.

Мендель на посту пресс-секретаря Зеленского: коротко

Юлию Мендель назначили на должность в июне 2019 году. За этот период она успела попасть в череду громких скандалов. В частности говорится о

В мае 2021 года стало известно об увольнении Мендель с должности. Причинами такого решения назвали "безумный хейт" и сложный режим работы.

Отныне Мендель будет занимать должность внештатной советницы председателя ОП Андрея Ермака. Кроме того, с 9 июля в продаже появилась ее книга "Каждый из нас президент".