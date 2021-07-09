Відтепер посаду прессекретаря українського президента обійматиме тележурналіст Сергій Никифоров. Після звільнення Мендель, Володимир Зеленський був без речника майже 2 місяці.

Детальніше Тележурналіст Сергій Никифоров став речником Володимира Зеленського

У Офісі Президента подякували Мендель за роботу

У повідомленні Офісу Президента написали, що 9 липня завершилась процедура трансформації інформаційного напрямку. Мендель завершила роботу на посаду речниці президента, однак вона продовжить працювати у команді ОП.

Впевнені в ефективності й подальшої співпраці,

– підкреслили в установі.

В ОП подякували ексречниці за її "внесок у створення та розвиток нової системи державної комунікації після зміни влади у 2019 році". Також там наголосили на щирості Мендель у спілкування із українськими та міжнародними ЗМІ.

Мендель на посаді прессекретарки Зеленського: коротко

Юлію Мендель призначили на посаду у червні 2019 році. За цей період вона встигла потрапити у низку гучних скандалів. Зокрема мовиться про

У травні 2021 року стало відомо про звільнення Мендель із посади. Причинами такого рішення назвали "шалений хейт" та складний режим роботи.

Відтепер Мендель обійматиме посаду позаштатної радниці голови ОП Андрія Єрмака. Крім того, з 9 липня у продажі з'явилась її книга "Кожен із нас президент".