В Офисе Президента состоялась очередная рабочая встреча по имплементации судебной реформы. В частности, Андрей Костин заявил, что Этический совет при ВРП и конкурсная комиссия ВККСУ должны заработать как можно скорее.

Глава парламентского Комитета по вопросам правовой политики заявил, что это необходимо, чтобы решить проблемы дефицита кадров в судах. Об этом говорится на сайте ОП 30 октября.

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Председатель Совета судей Богдан Монич заявил, избрав Советом судей Украины 4 кандидатов в первый состав Этического совета при Высшем совете правосудия (ВРП), выполнили обещание.

Он заверил, что и делегированные Советом члены конкурсной комиссии по отбору членов Высшей квалификационной комиссии судей Украины (ВККСУ) готовы приступить к работе и ожидают приобщения к этому процессу делегированных в комиссию международных экспертов.

Более того, заместитель главы миссии в Посольстве Великобритании в Украине Николас Гаррокс заявил, что делегированные в состав конкурсной комиссии ВККСУ международные эксперты готовы к работе.

Реформирование ВККСУ и ВРП должно происходить одновременно, – Квин

Глава Комитета Верховной Рады по вопросам правоохранительной деятельности Сергей Ионушас заявил, что надеется, что на следующей неделе будут решительные шаги, чтобы оба процесса (по началу работы Этического совета при ВРП и конкурсной комиссии ВККСУ – 24 канал) "двигались вперед".

Временная поверенная в делах США в Украине Кристина Квин заявила, что реформирование ВККСУ и ВРП должно происходить одновременно, поскольку Высший совет правосудия играет важную роль в формировании Высшей квалификационной комиссии судей.

Мы надеемся, что в скором времени будет сформирован Этический совет, а ВККС и ВРП смогут совместно работать над заполнением необходимых вакансий. Также, безусловно, мы ожидаем, чтобы делегированные в конкурсную комиссию международные эксперты работали без устали и совместно с украинскими коллегами,

– заявила Квин.

Она добавила, что "это независимые от нас люди, и мы никак не можем вмешиваться в их работу".

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