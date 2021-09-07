В ОП возможны новые перестановки: СМИ рассказали, кого могут уволить
Источник:телеграм "УП. Off the record"
В Офисе Президента возможны новые кадровые изменения. Речь идет о вероятной угрозе увольнения заместителя главы ОПУ Андрея Смирнова.
Смирнов является заместителем Андрея Ермака с сентября 2019 года. Об этом сообщают в телеграм-канале, ссылаясь на источники во власти.
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Могут уволить заместителя Ермака, – СМИ
Так под угрозой увольнения находится замглавы ОПУ Андрей Смирнов,
– говорится в сообщении.
Причиной называют то, что он якобы давно конфликтует с другим заместителем Андрея Ермака – скандальным Олегом Татаровым.
Более того, предварительно известно, что у Смирнова сложились довольно натянутые отношения непосредственно с главой Офиса. Все из-за того, что его заместитель якобы "слишком часто имеет собственное мнение и пытается доносить альтернативную информацию до президента, что раздражает Андрея Борисовича".
Даю 90% вероятности, что в ближайший месяц – два Андрюха уйдет,
– процитировали источник во власти.
Другие вероятные кадровые изменения во власти: что известно
- В конце августа Дмитрий Разумков объяснил, что не исключает, что правительство может распрощаться с некоторыми министрами уже в течение ближайшей пленарной недели.
- Однако Разумков отметил, что в парламент пока никаких соответствующих заявлений не поступало. Однако ранее писали, что возможна отставка сразу 3 – 5 министров.
- В частности Андрея Тарана – министра обороны, Олега Уруского – вице-премьера по вопросам стратегических отраслей промышленности, Марины Лазебной – Министерства соцполитики. Более того, говорилось также о Денисе Малюське – министре юстиции и Александре Ткаченко – министре культуры и информационной политики.