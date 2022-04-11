Как оформить "евробляху" во время военного положения – разъяснение таможни
Источник:Государственная таможенная служба
Украина во время войны отменила акциз, пошлину и налог на добавленную стоимость для ввоза автомобиля из-за границы. В остальном правила оформления авто на иностранной регистрации остались без изменений.
Государственная таможенная служба рассказала гражданам, что изменилось в процедуре оформления автомобиля на иностранных номерах. В период войны было принято решение об упрощении некоторых процедур.
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Правила оформления авто на иностранной регистрации
Во время войны Украина отменила пошлину, акциз и налог на добавленную стоимость для следующих видов транспорта:
- легковые автомобили и кузова к ним;
- полуприцепы и прицепы;
- грузовики и транспортные средства, предназначенные для перевозки грузов и более 10 человек;
- мотоциклы.
Также сообщается, что не нужно платить за выполнение таможенных услуг при выполнении таможенных формальностей в нерабочее время и вне рабочего места таможенных органов.
Новые правила не касаются автомобилей из России, Белоруссии и временно оккупированных территорий.